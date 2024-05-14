نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "دوت الخليج" في جولة داخل مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، المرحلة الأولي من موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويعد مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.



وقال العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن القيادة السياسية حرصت منذ عام 2014 على تحديد رؤيتها بأهمية دور الزراعة في الأمن القومي المصري، خاصة في ظل التوقعات بوصول عدد سكان مصر إلى 180 مليون نسمة بحلول عام 2050، وقد شملت خطة القيادة السياسية الحرص على تعظيم دور الاستفادة من الأراضي الزراعية الحالية واستصلاح أراضٍ جديدة بالإضافة إلى الاستثمار في مجال الصوب الزراعية، وقد تعاظمت أهمية الزراعة ودورها في الأمن القومي المصري بعد تضاعف أسعار الغذاء العالمية خلال الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.

مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي المصري يمثل 15% من الناتج القومي، ويحتوي على 23% من الأيدي العاملة، وتقدر إجمالي صادرات مصر من الحاصلات الزراعية والتصنيع الزراعي بنحو 9 مليارات دولار عام 2023، وتعد ثاني أكبر مورد للدولار في الدولة، ومخطط الدولة المصرية هو إضافة 4 ملايين فدان جديدة إلى الرقعة الزراعية بما يمثل نحو 45% من الرقعة الزراعية الحالية، وقد حرصت القيادة السياسية على الاستفادة من الميزة النسبية المتمثلة في الظروف المناخية والأرض والمورد المائي المتاح، بالإضافة إلى الاتجاه للتصنيع الزراعي بتحويل المواد الزراعية الخام إلى منتجات نهائية لتحقيق مبدأ القيمة المضافة.

وأضاف "الغنام" في تصريحاته لـ "دوت الخليج " أن المساحات المستهدفة للاستصلاح تدرجت من 30 ألف فدان عام 2018، حتى وصلت إلى 800 ألف فدان حاليًا، ومستهدف وصولها إلى 1.6 مليون فدان العام المقبل، حتى تصل إلى 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027، وتتنوع مشروعات جهاز مستقبل مصر ما بين مشروعات زراعية وأخرى للتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى السوق والبورصة السلعية، وتتمثل مشروعات الجهاز الزراعية في مشروعي مستقبل مصر 1 و2 بالدلتا الجديدة وسنابل سونو بأسوان، الداخلة – العوينات، السادات، المنيا وبني سويف، اللاهون، مشروع الصوب محور الضبعة، تنمية سيناء، الكفرة.

الدلتا الجديدة

وأوضح أن أحد أبرز المشروعات الزراعية العملاقة في مصر هو "الدلتا الجديدة" ويشمل مشروعي مستقبل مصر 1 و2، وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في مشروع "مستقبل مصر 1" عام 2022، ويحتوي المشروع على 277 كم ترع مكشوفة، و450 كم مواسير، و4780 جاز ري محوري، 6 هدارات 14 مأخذ، 7 محطات رفع 54 طلمبة، 291 بوستر 1009 طلمبة، بالإضافة إلى 471 كم طرق رئيسية، و7905 طرق فرعية، و2401 شبكات مواسير فرعية، ويشتمل مشروع "مستقبل مصر 2" على 264 كم ترع مكشوفة، و94 كم مواسير، 1900 جهاز ري محوري، 17 هدارات، 2 محطة رفع 10 طلمبة، 100 بوستر 509 طلمبة، بالإضافة إلى 604 كم طرق رئيسية، و660 كم طرق فرعية، و2295 كم شبكات مواسير فرعية.

وأضاف "الغنام" أن الرئيس السيسي وجه منتصف عام 2023 بالبدء في تنفيذ مخطط التنمية الزراعية جنوب مصر حيث تم تدشين مشروع سنابل سونو بأسوان، والذي يشتمل على 90 كم ترع مكشوفة، 1543 آبار، 2300 جهاز ري محوري، 2 محطة رفع، 85 بوستر، بالإضافة إلى 370 كم طرق رئيسية، 440 كم طرق فرعية، و1326 كم شبكات مواسير فرعية، كما تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع "الداخلة – العوينات" بمساحة 15 ألف فدان وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وقد تم البدء بمساحة صغيرة بدلًا من إهدار الوقت في الدراسات ثم التجربة، فقمنا باستغلال الوقت في التنفيذ على مساحة صغيرة وعمل الدراسات اللازمة بالتوازي، ويجري حاليًا التجهيز للبدء في استصلاح المرحلة الثانية بمساحة بمساحة 200 ألف فدان إضافية، ويشتمل المشروع على 1320 آبار، 45 مولد كهرباء، 1320 جهاز ري محوري، 1349 غرفة، 153 كم طرق رئيسية، 524 كم شبكات مواسير فرعية.

وأشار إلى أنه تم البدء أيضًا في تنفيذ مشروع استصلاح وزراعة 62 ألف فدان بمشروع المنيا وبني سويف، وذلك بتنفيذ مساري ترع في المنيا وبني سويف، ويشتمل على 109 كم ترع مكشوفة، 4 محطات رفع بقدرة 1.25 مليون م3 في اليوم، 31 بوسترات 106 طلمبة، 190 جهاز ري محوري، 142 كلاستر، بالإضافة إلى 540 كم طرق، و1.086 كم شبكات مواسير فرعية، منها 765 كم في المنيا، و321 كم في بني سويف، ولتعظيم الاستفادة من المورد المائي والاستغلال الأمثل للمياه تم تنفيذ مشروع اللاهون على مساحة 12 ألف فدان بطاقة 170 ألف متر مكعب في اليوم لزراعة (الخيار والطماطم وفلفل الألوان والمانجو والموز وغيرها من زراعات الخضر والفاكهة) بالتكنولوجيا الأسبانية والمصرية، ويشتمل على 235 كلاستر منها 58 مصري و177 أسباني، 1120 صوبة منها 412 مصرية بمساحة 2.5 فدان و708 أسبانية بمساحة 6 أفدنة، 238 بوستر 619 طلمبة، 4 موزعات كهرباء، ومحطة رفع مياه واحدة، كما تم البدء في تنفيذ مشروع الصوب الزراعية بمحور الضبعة على مساحة 4.5 ألف فدان، مشيرًا إلى إنشاء أكبر محطة في العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي ويتم استخدامها في الري، مؤكدًا على أن المشروعات الزراعية التي يتم تنفيذها في مصر ستحولها ليس إلى سلة غذاء للمصريين فقط بل ستكون سلة غذاء للعالم في المستقبل القريب.

مدينة السادات

وفي ذات السياق أوضح المهندس شاهين محمد، مدير الإدارة الزراعية بجهاز مستقبل مصر، أن الرئيس السيسي وجه في عام 2021 بالبدء في استصلاح وزراعة 10 آلاف فدان علاوة على مساحة 5 آلاف فدان إضافية بمدينة السادات، وفي عام 2023 تم البدء في استصلاح وزراعة مساحة 26 ألف فدان إضافية لتعظيم الاستفادة من المساحات الفضاء الصالحة للزراعة، كما تم الانتهاء من استصلاح 13 ألف فدان وزراعتها في بداية عام 2024 وجاري تنفيذ أعمال البنية التحتية لمساحة 13 ألف فدان إضافية ومخطط الانتهاء يونيو 2024، لتصبح إجمالي المساحة المستصلحة في نطاق مدينة السادات 41 ألف فدان، ويجري زراعة هذه المساحات بمحاصيل الخضر والفاكهة بالتعاون مع كبار المستثمرين.

وأضاف أنه في إطار خطة الدولة لتعمير سيناء يقوم الجهاز بتنفيذ مخطط الدولة عن طريق 3 مشروعات زراعية وتنموية في سيناء بإجمالي مساحات نحو 600 ألف فدان، مشيرًا إلى أنه في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في الرقعة الزراعية تم دراسة منطقة "الكُفرة" على الحدود الليبية جنوب غرب واحة سيوة، وطبقًا لدراسات التصنيف الحقلي للتربة التي قامت بها وزارة الزراعة فإن تلك المنطقة تمثل أرض خصبة صالحة للزراعة، وأوضحت دراسات وزارة الري أن منطقة الكُفرة على امتداد نحو 600 ألف فدان على الحدود الليبية هي منطقة واعدة بالإمكانيات المائية، وتقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء طريق ربط بطول 200 كم يصل ما بين منطقة الكُفرة وواحة سيوة.

التصنيع الزراعي

من جانبه قال المهندس هادي عنتر، مدير قطاع بالجهاز، أن أحد المجالات التي يعمل بها جهاز مستقبل مصر أيضًا هو التصنيع الزراعي، وذلك للاستفادة من المحاصيل الزراعية المحلية، وتلبية احتياجات السوق المحلي، واستهداف الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى عمل شراكات مع القطاع الخاص، وإعداد كوادر مؤهلة، ويشمل التصنيع الزراعي بالمنطقة الصناعية للدلتا الجديدة على الصناعات الغذائية والزراعية، وتدوير المخلفات الزراعية، ومعامل البحوث الزراعية، موضحًا أن المرحلة الأولى للتصنيع الغذائي والزراعي، تشتمل على 3.366 مليون طن خام، تنتج نحو 1.184 مليون طن، وذلك من خلال مصانع الخضروات المجمدة، مركزات البرتقال والرمان، البطاطس نصف الجاهزة، البصل المجفف، السكر، العلف الحيواني والدواجن، النشا والجلوكوز.

وأضاف أن المرحلة الثانية للتصنيع الزراعي هي تدوير المخلفات الزراعية، من خلال إنشاء مشروعات من شأنها تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية في مجالات صناعات الأخشاب، الأعلاف، لب الورق، البلاستيك الحيوي، إنتاج الوقود الحيوي، ثم تأتي مرحلة إنشاء معامل البحوث الزراعية التي تستخدم في فحص واختبار المنتجات الزراعية والغذائية، حيث يتم فحص الأسمدة والمخصبات الزراعية، متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، العقاقير البيطرية، جودة الأغذية ومضافاتها، اكتشاف الملوثات العضوية، فحص السموم الفطرية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من مجمع الصناعات الغذائية (قها وإدفينا) تستخدم 385 ألف طن خام، لإنتاج 350 ألف طن، من خلال مصانع الخضروات والفواكه المجمدة، المركزات، المربى والصلصة، والعصائر، وتستخدم مصانع المرحلة الثانية 85.6 ألف طن خام، لإنتاج 162.6 ألف طن، من خلال مصانع البقوليات المعلبة والدواجن النباتية، الوجبات الجاهزة، اللحوم المصنعة، والعبوات المعدنية.

السوق والبورصة

وفي سياق متصل أوضح المهندس يوسف صقر، مدير قطاع بالجهاز، أنه تم إنشاء سوق وبورصة سلعية على مساحة 500 فدان، تحتوي على 792 متجر، تسع 12 مليون طن سنويًا، وتشتمل على أسواق للفاكهة، وثلاجات للموز، أسواق الخضروات والبقوليات، أسواق الفاكهة الموسمية، وأسواق السمك، مضيفًا أن مشروعات الإنتاج الحيواني بالجهاز تشمل 18 ألف رأس ماشية للتسمين، 11 ألف رأس حلاب، و4.5 آلاف رأس أغنام.

وأشار إلى أن جهاز مستقبل مصر يتعاون مع العديد من الشركاء في تنفيذ مشروعاته، يأتي في مقدمتهم وزارات الزراعة، الري، البترول، الكهرباء، التخطيط، بالإضافة إلى التعاون مع المستثمرين والشركات في مجالات مستلزمات الإنتاج، الزراعة، المشروعات، وقد حقق جهاز مستقبل مصر نماذج ناجحة قصيرة وبعيدة المدى أدت إلى تبادل الخبرات، تشارك الإنتاج، التوسع في المشروعات، وفتح آفاق التطوير والاستثمار.