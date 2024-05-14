نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتلمسني إلا لو قتلتني..تفاصيل مروعة في واقعة لاعتداء على فتاة أوبر التجمع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفاصيل جديدة مروعة ترويها شقيقة ضحية محاولة اغتصاب على يد سائق بشركة أوبر فى مصر، وتقول سالي عوض مدربة نشرت على حسابها على السوشيال ميديا تفاصيل تعرض شقيقتها لجريمة اعتداء وتحرش وضرب من سائق بالشركة.

تفاصيل واقعة الاعتداء على فتاة استقلت سيارة أوبر

ونشرت سالي: "أختي تم اختطافها من سائق أوبر وركبت معاه الساعة 10 مساء من كمباود في زايد، وأكدنا أن السائق الذي كانت معه اسمه حسن وفي عربية هونداي ألنترا لونها فضي، وأرسل لي السائق رسالة عبر الابلكينش سألني بأن دفعي سيكون فيزا أو كاش، وبعد أن استقلت أختي مع السائق العربية طلب منها إلغاء الرحلة وأن يأخذ المبلغ المالي في حسابه الخاص وذلك لعدم حصول الشركة على نسبتها".

وتابعت: "تحدثت معي شقيقتي وطلبت مني بأن أقوم بذلك نظرا لأنني من قمت بطلب الرحلة من الموبيل الخاص بي ولكنني رفضت ذلك وتحدث معها أن الوضع ليس آمنا، وفجأة فقدت التواصل مع شقيقتي وفوجئت بإلغاء الرحلة من قبل السائق، حاولت التواصل مع شقيقتي ولكن دون جدوى أصبح الأمر مريب وتأكدت أنها في خطر".

واستكملت: "فوجئت بسائقين تواصلوا معي من شركة أوبر يتساءلون عن الموقف وعن شقيقتي وكانت بمثابة علامة استفهام كيف علموا بما حدث لشقيقتي، وبعد اتصالات عديدة فوجئت بشخص يرد علي وأبلغني أن شقيقتي موجودة في منطقة التجمع الثالث بالصحراء، اتجهت للمكان وفوجئت بأن شقيقتي منهارة وتخبرني أن السائق قام بالاعتداء عليها وهددها بسكين، وحاول اغتصابها ويوجد العديد من الإصابات في يدها، فاتجهت لقسم الشرطة لتحرير محضر وتم القبض على عدد من السائقين للتعرف على المجرم في النيابة العامة".

القبض على المتهم في واقعة الاعتداء على فتاة التجمع

من جهتها أعلنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في بيان أنها ألقت القبض على السائق بعد تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مفاده تعرض فتاة لمحاولة خطف.

وعقب فحص المنشور تواصلت قوات الأمن مع الفتاة وتبين أن شقيقتها مدرسة إنجليزي تعرضت للتحــرش أثناء طلبها تطبيق أوبر، لتوصيلها إلى منطقة الشيخ زايد.

وعندما حضر السائق بسيارته "هيونداي"، بدأت القصة بنظرات مليئة بالرعب، حتى ركبت السيارة واتجهت لطريق الشيخ زايد، لكن توقف فجأة بسيارته بجوار استاد الدفاع الجوي.

وبحسب التحريات، فعندما سألته "واقف هنا ليه"، رد عليها قائلا "هجيب زجاجة مياه من شنطة العربية"، وبعد لحظات فوجئت بالسائق يفتح الباب الخلفي للسيارة وهو يحمل سـلاحا أبيض في يده ويحاول الاعـتداء عليها، وبمقاومته ضـربها به في يدها.

وأشارت التحريات إلى أن الفتاة تعرضت لإصابة بجرح قطعي في إصبعها، وبعد فحص البلاغ، أُلقي القبض على المتهم، وتبين أنه يدعى "حسن"، 26 عامًا، يقيم في منطقة المقطم.

حاول الاعتداء عليها بسلاح أبيض

أدلت الفتاة التي كادت تفقد حياتها على يد سائق أوبر في مدينة نصر باعترافات تفصيلية عن محاولة التحرش بها ومحاولة اغتصابها.

وقالت: عندما شاهدت السائق يحاول التعدى على بسلاح أبيض بادرته بسؤال: إنت عايز منى إيه انا زى اختك حرام عليك لكنه قرر التعدى على ولم يفكر في كلامي، وأكدت إنه أراد أن يتحرش بها وينهش جسدها ويغتصبها داخل تاكسى أوبر.

وأضافت الفتاة ضحية سائق أوبر أنها طلبت سيارة أوبر من أمام مسكنها من التجمع إلى الشيخ زايد. وأثناء الرحلة فوجئت بالسائق يقف في منطقة نائية نوعا ما ويفتح باب التاكسى ويقوم بلمس أجزاء حساسة من جسدها محاولا التحرش بها واغتصابها تحت تهديد السلاح الأبيض.

بمواجهة سائق أوبر المتهم بمحاولة اغتصاب الفتاة داخل التاكسي، قال «أنا مكنتش هغتصبها أنا كنت عايز أتحرش بيها بس، ولما صرخت خفت من الناس سبتها في الصحرا وجريت مفكرتش غير في الفضيحة اللي كنت هتعرض ليها لو الناس مسكتنى وأنا مكنتش في وعيى ولا حاسس أنا هعمل إيه مفكرتش غير فيها وبس وأنا هددتها لو مسابتنيش أعمل اللي عايزه لكنها قاومتنى وصرخت بأعلى صوت».