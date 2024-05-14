الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم زيارة لوفد القيادات الشبابية الإعلامية العالمية إلى مقرها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مايو 2024 03:31 مساءً - فى إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعى الثقافى والوطنى والتعريف بجهود الدولة المصرية وما وصلت إليه من تطوير وتحديث فى شتى المجالات ، نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة زيارة لوفد من القيادات الشبابية الإعلامية العالمية يمثلون عدد ( 22 ) دولة من مختلف الدول ، وذلك بمقر الأكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة .

تضمنت الزيارة عرض تقديمى عن تطور المنظومة التعليمية داخل الأكاديمية فى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة ، أعقبها جولة للمنشآت التعليمية والتدريبية والقاعات الدراسية التى تم تصميمها وفقاً لأحدث الأسس العلمية الحديثة ، وخلال الزيارة تم تنظيم ندوة تثقيفية تناولت الجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى محيطها الإقليمى والدولى وكذا دور الإعلام العسكرى فى إبراز مهام القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة لإعلاء قيم السلم والأمن والتفاهم الدولى .

وفى نهاية الفعاليات أعرب الوفد عن عميق شكرهم للقوات المسلحة عن تنظيم مثل هذه الزيارات للتعريف بمنظومة التأهيل داخل الأكاديمية العسكرية وما تضمه من إمكانات وخبرات ونظم تكنولوجية حديثة لتأهيل الدارسين .