صحة النواب توافق على دعم إضافى 50 مليون جنيه لمستشفيات الصحة النفسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 مايو 2024 03:36 مساءً - وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على دعم إضافي بمبلغ 50 مليون جنيه في موازنة العام المالي الجديد 2024 - 2025 لمستشفيات الصحة النفسية.

وبلغت جملة المقدر للاستخدامات في مشروع موازنة مستشفيات الصحة النفسية للسنة المالية 2024-2025 نحو مليار و477 مليونا و880 ألف جنيه، مقابل مليار و120 مليونا و400 ألف جنيه للعام المالي الجاري 2023-2024، بزيادة 327.480 ألف جنيه.

كما بلغت جملة الموازنة المقدرة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للسنة المالية الجديدة 2024-2025 بنحو 322 مليونا و850 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص: ديوان عام وزارة الصحة والسكان، الأمانة العامة للصحة النفسية، المؤسسة العلاجية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مراكز تطوير خدمات بنوك الدم، صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

كما تناقش اللجنة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص: المجلس الصحي المصري، هيئة الدواء المصرية، هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين وإدارة التكنولوجيا الطبية، هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، هيئة الإسعاف المصرية.