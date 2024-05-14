رئيس مجلس الدولة يتفقد المقر الجديد بالقاهرة الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 مايو 2024 03:36 مساءً - قام المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، منذ قليل، بعمل جولات تفقدية داخل فرع مجلس الدولة الجديد، بالقاهرة الجديدة، بعد أن تم الافتتاح منذ دقائق، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية وقيادات مجلس الدولة ورجال القضاء.

وتفقد المستشار عادل عزب المبني بالكامل، وتجول داخل القاعات التي تعقد بها الجلسات القضايية، للاطلاع علي التنظيم الجديد، ويرافقه عدد من القضاة.

المبنى الجديد لمجلس الدولة يقع بالقاهرة الجديدة في القطعة (3 / 1) بحي خدمات جنوب القرنفل بالقاهرة الجديدة، بالقرب من المقر الجديد للنائب العام، بجوار مدينة الرحاب.

جميع دوائر القضاء الإداري للمنازعات الإدارية والضريبية ودوائر المفوضين الخاصة بها، انتقلت من مبنى مجلس الدولة في الدقي ومقر المجلس بالعباسية إلى المبنى الجديد بالقاهرة الجديدة وبدأ عمل جميع هذه الدوائر في المقر الجديد لمجلس الدولة بداية من صباح يوم 1 إبريل المنصرم.