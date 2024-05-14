مسؤول أمريكي: السلطة الفلسطينية لن تناقش العودة إلى معبر رفح قبل إفراج إسرائيل عن أموال الضرائب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 مايو 2024 03:36 مساءً - نقل موقع والا العبري، عن مسؤول أمريكي، قوله إن مسؤولو السلطة الفلسطينية قالوا إنهم لن يناقشوا العودة إلى معبر رفح قبل أن تفرج إسرائيل عن أموال الضرائب الفلسطينية.

وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الثلاثاء، من التداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكداً أن الإصرار على اجتياح رفح سيكون خطأ كبيراً، ستتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية عنه، لأنها الوحيدة القادرة على وقفه.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية: "نحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية هذه التداعيات الخطيرة والتي سيكون لها تأثير على المنطقة والعالم أجمع، وذلك لتقاعسها عن التدخل بالشكل المطلوب لإلزام حكومة الاحتلال على وقف اجتياح مدينة رفح، وتهجير المواطنين منها".

وأضاف: "لولا قيام الإدارة الأمريكية بتوفر الدعم المالي والعسكري للاحتلال، ومنع إدانته في المحافل الدولية، لما تجرأ على الاستمرار في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، بما فيها القدس".