ضبط شخص يدير كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 مايو 2024 03:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنوفية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى عدة مجالات وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض المؤسسات الكبرى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (عدد من الكتب "مجهولة المصدر" تحوى بعض المواد التى يتم تدريسها بالأكاديمية– عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين منسوب صدورهم للأكاديمية - مطبوعات دعائية خاصة بالأكاديمية- أكلاشيه- مجموعة من إستمارات التعارف خالية البيانات المنظمة للعمل بالأكاديمية - جهاز حاسب آلى "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" .. جميعهم خاصين بالكيان التعليمى الوهمى المشار إليه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .