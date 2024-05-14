‎إطلاق منظومة التقاضى الإلكترونى فى محاكم مجلس الدولة رسميا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 مايو 2024 03:36 مساءً - أعلن المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، عن إطلاق منظومة القضاء الإلكترونى فى محاكم مجلس الدولة على مستوى محكمة القضاء الاداري والمحاكم الادارية وهيئة مفوضي الدولة.

جاء ذلك خلال افتتاح مقر مجلس الدولة الجديد tn القاهرة الجديدة.

وصرح المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، بأن عملية التحول الرقمى اصبحت ضرورية للجهات القضائية والهيئات القضائية لما لها من أثر عظيم فى سرعة الفصل فى القضايا وتحليل البيانات وتوفير الوقت والمال وزيادة الابتكار حتى يتحقق مفهوم العدالة الرقمية ولخدمة العدالة والقانون باستخدام وسائل تكنولوجية ومعلوماتية تمكن من رفع كفاءة نظام العمل القضائى وسرعة الفصل فى الدعاوى وتبسيط الإجراءات على كل أطراف النزاع وحوكمة الأداء والحد من التداول الورقى.