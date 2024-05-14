نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإجازات الرسمية المتبقية في مصر لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من المواطنين عن الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024، حيث يحصل الموظفون والعاملون في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص على إجازات مدفوعة الأجر وفقًا للقانون، مما يتيح لهم قضاء وقت ممتع مع الأسرة والأقارب والأصدقاء.

الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2024 وفقًا لقانون العمل:

- وقفة عيد الأضحى المبارك: يوم 15 يونيو 2024

- عيد الأضحى المبارك: يوم 16 يونيو 2024

- عيد الجلاء: يوم 18 يونيو 2024

- ثورة 30 يونيو: يوم 30 يونيو 2024

- رأس السنة الهجرية: يوم الإثنين 8 يوليو 2024

- عيد ثورة 23 يوليو 1952: يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024

- المولد النبوي الشريف: يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

- عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973): يوم الأحد 6 أكتوبر 2024

يضمن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 للعاملين في القطاعين العام والخاص حق الحصول على إجازات مدفوعة الأجر في المناسبات الرسمية المختلفة، مثل الأعياد الوطنية والدينية، مما يعزز من روح الاحتفال والتواصل الاجتماعي بين المواطنين.