نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انقطاع مياه الشرب في شبرا الخيمة وبهتيم بسبب أعمال صيانة طارئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع مياه الشرب اعتبارًا من الساعة الثانية عشر مساء اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024، وحتى الساعة السادسة صباح غدٍ الأربعاء 15 مايو 2024، ولمدة 6 ساعات.

يعود سبب الانقطاع إلى استكمال شركة الصرف الصحي لأعمال الصيانة الطارئة، مما سيؤدي إلى إيقاف محطة مياه شبرا الخيمة عن العمل وقطع المياه عن مناطق شبرا الخيمة وبهتيم.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات في المناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع. كما أعلنت الشركة عن توفير سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا في المناطق المتأثرة.