نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز حماية المستهلك يعلن عن انخفاض كبير في أسعار الألبان والسلع الأساسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن انخفاض كبير في أسعار الألبان المعلبة، حيث انخفضت الأسعار من 65 جنيهًا إلى 41 جنيهًا.

كما أشار إلى توافر السكر الحر بسعر 27 جنيهًا، ولتر الزيت بسعر 51 جنيهًا لأول مرة منذ فترة طويلة.

حملات رقابية على الأسواق

أكد السجيني خلال حملة رقابية مكبرة شنها الجهاز بالتعاون مع محافظة الجيزة، أنَّ الحملات الرقابية تتابع الأسواق لضبط الأسعار.

وأوضح أنَّ أصحاب السلاسل التجارية الذين يبيعون السلع بأسعار مخالفة يتم تحرير محاضر ضدهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

توقعات بمزيد من الانخفاض في الأسعار

وعد السجيني بانخفاض أكبر في الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة في السلع الاستراتيجية مثل الزيت والأرز والسكر، مع تكثيف الحملات الرقابية على مستوى الجمهورية لضبط المخالفين.

إشادة بالتزام التجار

أشاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالتزام أصحاب المخابز والتجار بتوفير السلع بالسعر المناسب، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي قامت بها مديرية التموين في الجيزة والأجهزة الرقابية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين لضمان استقرار الأسعار.

وأضاف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، «هدفنا توفير السلع للمواطن بسعر مناسب ونيل رضا المواطنين، ونهدف إلى تخفيض الأسعار بالشكل الذي يرضي المواطن مع تحقيق هامش ربح مناسب للتاجر دون أي خسائر».

حملات على المحلات

وأوضح محافظ الجيزة، خلال جولة تفقدية بأحد السلاسل التجارية بحي العمرانية، رافقه خلالها إبراهيم السجيني رئيس جهاز المستهلك: «نعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات مجلس الوزراء ونعمل على مضاعفة الحملات للتأكد من توفير السلع للمواطنين بسعر مناسب».

فيما أشار إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أنَّ الحملات الرقابية تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار 7 سلع استراتيجية تمس حياة الغالبية العظمى من المواطنين، مؤكّدًا أنَّ أجهزة الدولة تعمل حاليا على تحقيق تراجع أكثر في أسعار الفول والمكرونة والأرز والدقيق والسلع المستخدمة بشكل يومي.