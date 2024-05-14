نائب محافظ قنا يتابع تقديم طلبات التصالح بمراكز قنا ودشنا والوقف

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مايو 2024 04:32 مساءً - نائبا عن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عقد الدكتور حازم عمر اجتماعا لمتابعة تطبيق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 بمراكز قنا والوقف ودشنا ، بحضور حسام حمودة سكرتير عام المحافظة ، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ورؤساء المراكز والمدن وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

اثناء الاجتماع تم استعراض ما تم تلقيه من ملفات في مراكز قنا ودشنا والوقف والاجراءات والتسهيلات التي تم تنفيذها بالمراكز التكنولوجيا لتلقى طلبات المواطنين الجادين في التصالح بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة.

وجه نائب محافظ قنا خلال الاجتماع علي بذل المزيد من الجهد للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق وتكاتف جميع الجهود لتيسير الإجراءات على المواطنين، موضحاً إن اللواء اشرف الداودي محافظ قنا يتابع بصفة مستمرة هذا الملف الهام الذي توليه الدولة اهتماماً وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة أو من خلال جولاته الميدانية بالمراكز التكنولوجية الـ ٩ بالمراكز والمدن التي تتلقى طلبات التصالح، بالإضافة إلى التقديم الكترونياً من خلال بوابة خدمات المواطنين بالمحليات http://Lgs.gov.eg وتسجيل طلبات التصالح الكترونياً أو عن طريق تحميل تطبيق المحمول من خلال الرابط https://play.google.com/store/apps/details.