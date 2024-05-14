1400 تذكرة لجمهور الأهلي أمام الترجي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 مايو 2024 04:33 مساءً - انتهي الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل في رادس، وأسفر عن بعض القرارات الهامة في مقدمتها تحديد عدد الجماهير لكل نادي في النهائي.

وكشفت صحيفة الصباح التونسية أن الاجتماع الفني أسفر عن تحديد 1400 تذكرة لجمهور الأهلي ، بينما يحصل جمهور الترجي على 27200 تذكرة، وسيتم طرح التذاكر بداية من الخميس المقبل في استاد المنزه بتونس.

ويكثف فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر الاستعداد على قدم وساق لمباراتيه أمام الترجى التونسى، في نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023- 2024.

موعد مباراة الأهلي والترجي

ويحتضن ملعب حمادي العقربي في رادس قمة الأهلي والترجي فى العاشرة مساء السبت المقبل مباراة الذهاب، على أن يقام لقاء العودة بعدها بأسبوع واحدة في استاد القاهرة.

ويسعى الأهلي للفوز بلقبه رقم 12 في دوري أبطال أفريقيا، في حين يتطلع الترجي للتتويج بخامس ألقابه في المسابقة.

وسبق أن تقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال في نسختين سابقتين عامي 2012 و2018 .

وكانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 بإستاد برج العرب بالإسكندرية والفوز في رادس بنتيجة 2-1 ، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي بإستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.