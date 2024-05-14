وزارة التعليم لطلاب الثانوية العامة: كتابة البيانات قبل بدء الإجابة.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 مايو 2024 05:30 مساءً - أكدت وزارة التربية والتعليم، خلال الفيديو التوضيحي الخاص بامتحانات الثانوية العامة، أن الامتحانات هذا العام تضم شقين، أسئلة مقالية وأخرى اختيار من متعدد، موضحة إن "البابل شيت" نظام يعتمد على اختيار إجابة واحدة من الاختيار من متعدد، عن طريق تظليل دائرة على الإجابة المطابقة للسؤال.

ودعت الوزارة الطلاب إلى تسجيل بياناتهم قبل البدء فى حل الامتحان، وهى الاسم ورقم الجلوس ورقم النموذج واسم الإدارة التعليمية، على أن يتم كتابة رقم الجلوس وتظليل الأرقام الموجودة به.

وأكدت الوزارة، ضرورة الإجابة بالقلم الجاف، وليس القلم الرصاص، أو أى قلم آخر.