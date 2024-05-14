وزير الخارجية اليمنى يؤكد تقدير بلاده للدور المصرى المتوازن والداعم لتعزيز استقرار اليمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 مايو 2024 05:30 مساءً - أكد وزير الخارجية اليمنى عل تقدير بلاده للدور المصرى المتوازن والداعم لتعزيز استقرار اليمن

جاء ذلك خلال لقاء سامح شكري وزير الخارجية مع نطيره اليمني الدكتور شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني، وذلك على هامش مشاركة الوزيرين في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية المُنعقِدة في المنامة.

تناول اللقاء مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين ومسارات العمل المشتركة لتعزيزها وتطويرها، حيث أكد الوزير شكري على موقف مصر الثابت إزاء دعم اليمن الشقيق حكومةً وشعباً، والتطلع لتعزيز أطر التعاون الثنائي، بما في ذلك من خلال استئناف عمل آلية الحوار الاستراتيجي بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري حرص خلال اللقاء على الاستماع لتقييم نظيره اليمني لمستجدات الأوضاع في اليمن الشقيق، وتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، فضلاً عن تقييمه للجهود الدولية والإقليمية الساعية للتوصل لحل مستدام للأزمة اليمنية، وإرساء الهدنة والسلام في البلاد.

وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية على التزام مصر الثابت تجاه توفير كافة أوجه الدعم للتوصل لحل سياسي مستدام وجامع لكافة الأطراف اليمنية، يحفظ وحدة الشعب اليمني الشقيق وسيادته وسلامة أراضيه، ويستند إلى المرجعيات الأممية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، والقرارات والجهود الخليجية والعربية ذات الصِلة. كما تمَّ التشديد على رفض تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر.

ومن جانبه، وَّجه الدكتور شائع الزنداني الشكر لمصر قيادةً وشعباً معرباً عن تقديره للدور المتوازن والداعم الذي تتبناه مصر تجاه تعزيز الاستقرار في اليمن، ومساندة الشعب اليمني الشقيق، مثمناً استضافة مصر لأعداد كبيرة من الأشقاء اليمنيين على أراضيها ومواصلة تقديم كافة التسهيلات لهم.