مسؤول فلسطينى لـ"اليوم": الوضع في الضفة والقدس لا يقل عن غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 مايو 2024 06:32 مساءً - أكد الدكتور أحمد المجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن "حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عنيفة والوضع في الضفة الغربية والقدس الشرقية لا يقل شأنا عن ما يحدث في غزة"، موضحا أنها حرب عدوان وتهجير قسري وتطهير عرقي في الضفة.

وأوضح أحمد المجدلاني، خلال مداخلة ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي إم سي، أن "الحرب على الشعب الفلسطيني اتخذت أشكال مختلفة بلغت مستوى جديد مع تولى حكومة بنيامين نتنياهو"، مؤكدا أنهم يشهدون فصول جديدة من الحرب في قطاع غزة ونكبة جديدة.

وعلى المستوى الدولي، قال: "هناك تحول مهم في الرأي العام خاصة في امريكا وأوروبا وهذا الرأي العام يترجم في شكل صيغ وقرارات سياسية وفي بلدان سوف تعترف بدولة فلسطين وخلال هذا الشهر اعترفت 4 دول بدولة فلسطين في إطار التحول الدولي"، لافتا إلى أن القمة العربية تعقد وسط تطلع أن يستثمر القادة العرب قدراتهم وامكانيتهم لتشكيل ضغط على الولايات المتحدة واسرائيل لإيقاف العدوان.