"اليوم" يستعرض موقف مصر المدافع الأول عن القضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 مايو 2024 06:32 مساءً - عرض برنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي إم سي، تقريرا تلفزيونيا، يتناول الدور المصري المدافع الأول عن القضية الفلسطينية، حيث نالت القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى منذ عام 1948 ونالت الاهتمام الأكبر من جميع رؤساء مصر.

وتحدث التقرير عن أنه منذ 76 عاما ارتوت أرض فلسطين بدماء المصريين دفاعا عنها في حرب 1948، وفي سبتمبر 1964 شاركت مصر في القمة العربية الثانية التي رحبت بقيام منظمة التحرير الفلسطينية، وفي نوفبر 1973 ساعدت مصر منظمة التحرير الفلسطينية للحصول على اعتراف كامل من الدول العربية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني.

وفي أكتوبر 1975 بناء على اقتراح مصري أصدرت الأمم المتحدة قرارا بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك في كافة الفعاليات المتعلقة بالشرق الأوسط، وفي سبتمبر الموافقة على مقترح مصر بمنح منظمة التحرير الفلسطينية العضوية الكاملة في جامعة الدول العربية.

وفي 28 سبتمبر 1972 كان الرئيس السادات أول من اقترح فكرة إقامة حكومة فلسطينية مؤقتة تعبر عن القضية الفلسطينية، وفي يونيو 1989 طرحت مصر خطة السلام وتضمنت ضرورة حل القضية الفلسطينية ومبدأ الأرض مقابل السلام، ودعمت مصر الحوار الفلسطيني- الفلسطيني واستضافت القاهرة جولات متكررة منذ نوفمبر 2002 لتوحيد الصف الفلسطيني.

كما وقفت مصر داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في 5 جولات للصراع على قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة، وفي العدوان الاخير على غزة، تقوم مصر بدور محوري على صعيد جهود وقف اطلاق النار وتقديم الدعم الاغاثي للفلسطينيين.