التعليم تنشر الطريقة الصحيحة للإجابة على الأسئلة المقالية بالثانوية العامة 2024

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب الثانوية العامة 2024، الطريقة الصحيحة للإجابة على الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة من خلال نشر فيديو توضيحي للطلاب.

وقالت الوزارة أن الجزء الخاص بالأسئلة المقالية منقسم لجزئين جزء يحمل بيانات الطالب والجزء الأخر مخصص للإجابة عن الأسئلة المقالية، مؤكده أنه غير مسموح للطلاب الإجابة عن السؤال المقالي في مكان أخر غير المخصص له.

وحذرت وزارة التربية والتعليم، الطلاب من الإجابة على ظهر ورقة الإجابة أو ورقة الأسئلة، مؤكده أنه لن يلتفت في أي إجابة غير المكان المخصص له للإجابة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه بالنسبة للمواد خارج المجموع لايوجد بها أسئلة مقالية جميع الأسئلة بها اختيار من متعدد فقط.

وأوضحت وزارة التعليم، أنه بالنسبة للمواد المترجمة يوجد خانة تسمى لغة الاختبار توضح اللغة التي يدرسها الطالب" إنجليزية، أو فرنسية".

وأشارت الوزارة إلى أن التعريب مستمر، لافته إلى أن يحق لطالب مدارس اللغات الإجابة على الأسئلة المقالية باللغة العربية.

ونشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو توضيحي لطريقة كتابة البيانات والإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة 2024.

لمشاهدة الفيديو

جدير بالذكر ستنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم 10 يوينو المقبل لأداء المواد الغير مضافة للمجموع، بينما تنطلق امتحانات المواد الأساسية يوم 22 يونيو 2024.