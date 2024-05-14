وزير الأوقاف يثمن موافقة رئيس الوزراء على مؤتمر الأوقاف الدولي الخامس والثلاثين

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أحمد جودة - القاهرة - في ضوء رؤية الدولة المصرية في التمكين للمرأة، وفي إطار إعلان وزارة الأوقاف عام 2024م عامًا للواعظات؛ ونظرًا لأهمية دور المرأة في العمل الدعوي، وتسليطًا للضوء على دورهن وجهودهن في مجال الدعوة، مع تكثيف برامج التأهيل الخاصة بهن، وبناء على ما عرضه أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وافق معالي الدكتور المهندس/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على عقد مؤتمر الأوقاف الدولي الخامس والثلاثين تحت عنوان: "دور المرأة في بناء الوعي" في الفترة من 25 و26 أغسطس القادم 2024م.

ويتوجه أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالشكر الجزيل لمعالي الدكتور المهندس/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تفضله بالموافقة على إقامة المؤتمر، والذي يتضمن المحاور التالية:

1. المحور الأول: دور المرأة في بناء الوعي الديني.

2. المحور الثاني: دور المرأة في بناء الوعي الثقافي.

3. المحور الثالث: دور المرأة في خدمة المجتمع.

4. المحور الرابع: دور المرأة في بناء الأسرة وتنشئة الطفل.

5. المحور الخامس: التجربة المصرية في تمكين المرأة.