وزير العدل الفلسطيني: نقدر موقف الرئيس السيسي الثابت تجاه حقوق شعبنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 مايو 2024 07:29 مساءً - أشاد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الثابت تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره ومنع التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة، منوها إلى أن هذا الموقف يقدر أمام كافة المحافل الدولية.



وأوضح الشلالدة- في تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن فلسطين تخوض معركة قانونية وقضائية أمام ساحة العدل الدولية، على خلفية الدعوى المقامة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل واتهامها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتطور الهام لهذه القضية في انضمام العديد من الدول لها وعلى رأسها مصر تنفيذا لقرار سياسي مهم لدعم هذه القضية بالوثائق القانونية المصرية.



وشدد على أن إسرائيل لم تنفذ أو تحترم أى تدبير مؤقت تم إصداره من قبل محكمة العدل الدولية بناء على طلب من جنوب إفريقيا،كما أن جنوب إفريقيا تقدمت بطلب ثالث بتدابير إضافية مؤقتة لحماية الشعب الفلسطيني ولوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية،مبينا في الوقت نفسه أن من حق دول العالم أن تقدم طلبا إلى مجلس الأمن لإلزام إسرائيل باحترام هذه التدابير المؤقتة.



وحول التهديدات الأمريكية بحق الجنائية الدولية بشأن محاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتيناهو،قال إن هذا التهديد يعتبر جريمة دولية وانتهاكا صارخا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة وكافة الاتفاقيات الدولية، كما أن هؤلاء القضاة لم يتأثروا بهذا التهديد لأنهم مستقلون ويتمتعون بنزاهة دولية.