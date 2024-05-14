ضبط شخص بالإسكندرية يدير كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والإحتيال على المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 مايو 2024 07:29 مساءً -

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الإسكندرية، بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة أول الرمل بالإسكندرية، وإتخاذه مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين، والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى العديد من المجالات، وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى، والترويج لها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته عدد من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة، عدد من الكتب مجهولة المصدر، 3 أكلاشيه، مطبوعات دعائية خاصة بالأكاديمية، وجهازين حاسب آلى "بفحصهما تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"، جميعهم خاصين بالكيان التعليمى الوهمى المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .