القبض على شخص متهم بتصوير إحدى الفتيات المارة بالطريق والتنمر عليها

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 مايو 2024 07:29 مساءً -

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن مقطع فيديو لشخص يحمل جنسية إحدى الدول، وصحبته آخر يقوم أحدهما بتصوير إحدى الفتيات المارة بالطريق والتنمر عليها.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مالك الحساب المُشار إليه، وهو عامل يحمل جنسية إحدى الدول، ومقيم بدائرة القسم، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

بمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بقصد المزاح وزيادة عدد المتابعين، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية.