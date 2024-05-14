عاجل: بعد إعلان مناظرة البحيري وعبد الله رشدي.. يوسف زيدان يهدد بالانسحاب من مؤسسة تكوين

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أحمد جودة - القاهرة - بعد إعلان مناظرة البحيري وعبد الله رشدي.. يوسف زيدان يهدد بالانسحاب من مؤسسة تكوين

انسحاب يوسف زيدان من مؤسسة تكوين الفكر العربي: اعتراض على "المناظرات".. أعلن الدكتور يوسف زيدان، عضو مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، عن قراره بالانسحاب من المؤسسة احتجاجًا على قرار عقد مناظرة بين إسلام بحيري، عضو مجلس أمناء المؤسسة، وعبدالله رشدي.

يُشير زيدان إلى أن "عقد المناظرات ليس من مهام المؤسسة ولا من خطة عملها"، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للمؤسسة هو "دعم الواقع الثقافي العام وتأسيس معرفة حقيقية وتكريس الفكر المنطقي".

و شدد زيدان على أن "الاصطدام بالدين ليس هدف المؤسسة"، وأن "التجربة أثبتت أنه لا جدوى من الجدال الديني".

بعد إعلان مناظرة البحيري وعبد الله رشدي.. يوسف زيدان يهدد بالانسحاب من مؤسسة تكوين

توضيحات حول مشاركة عصام الزهيري وفاطمة ناعوت

وفيما يتعلق بالمناظرة المقرر عقدها بين الكاتب عصام الزهيري وأحد الدعاة على شاشة قناة "الشمس"، وضح زيدان أن الكاتب عصام الزهيري "ليس عضوًا بالمؤسسة ولا تربطه بها أي علاقة وليس مفوضًا بالحديث عنها". كما أضاف أن "هذا ينطبق أيضًا على الكاتبة فاطمة ناعوت، وجميع المتحمسين لمؤسسة تكوين".

خطوات المؤسسة القادمة

وأكد زيدان أنه "حال الانتهاء من فترة الهوس الحالية بمناظرات مؤسسة تكوين الفكر العربي، سوف نبدأ في خطوات العمل الأساسية في المؤسسة".

رد الداعية الإسلامي عبد الله رشدي على الدكتور يوسف زيدان

رد الداعية عبد الله رشدي على هذا التصريح

ونشر الداعية عبدالله رشدي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، "‏عاجل: هددَّ يوسف زيدان بالانسحاب من تكوين في حال تمت المناظرة بين عبدالله رشدي وإسلام بحيري!!!"، متسائلا عن أسباب تهديد يوسف زيدان بالانسحاب، بتعليقه: "بِمَ تُفسِّرون ذلك!؟".