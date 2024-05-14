عاجل: "تراجع وتخاذل" عن مبادئ الحوار.. أول رد من عبد الله رشدي على تهديد إنسحاب يوسف زيدان من تكوين

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أحمد جودة - القاهرة - عاجل: تراجع وتخاذل لمبادئ الحوار.. أول رد من عبد الله رشدي على تهديد إنسحاب يوسف زيدان من تكوين

تراجع وتخاذل لمبادئ الحوار.. أول رد من عبد الله رشدي على تهديد إنسحاب يوسف زيدان من تكوين.. عقب إعلان الكاتب يوسف زيدان عن نيته الانسحاب من مؤسسة تكوين الفكر العربي في حال إقامة مناظرة بينه وبين إسلام بحيري، عضو مجلس أمناء المؤسسة، شنّ الداعية الإسلامي عبد الله رشدي هجومًا على زيدان، مُعتبرًا تهديده بمثابة "تراجع وتخاذل" عن مبادئ الحوار التي تُنادي بها المؤسسة.

و أكد رشدي في تصريحاته، على أهمية الحوار كأداة لفهم وجهات النظر المختلفة، مُشيرًا إلى أن "الحوار لا يعني بالضرورة الاتفاق، بل هو وسيلة لتبادل الأفكار والوصول إلى تفاهم مشترك".

و انتقد رشدي موقف زيدان الرافض للمناظرة، ووصفه بـ "الجبن والخوف من المواجهة".

تراجع وتخاذل لمبادئ الحوار.. أول رد من عبد الله رشدي على تهديد إنسحاب يوسف زيدان من تكوين

دعوة لمواجهة الأفكار المخالفة

و شدد رشدي على ضرورة مواجهة الأفكار المخالفة بالحوار والنقاش، بدلًا من الهروب منها.

و أكد رشدي على استعداده التام للحوار مع أي شخص، مُشيرًا إلى أن "الحوار مسؤولية دينية وأخلاقية".



و يبقى الجدل قائمًا حول مدى جدوى "المناظرات" في تحقيق الحوار والتفاهم، خاصةً في ظلّ القضايا الدينية الشائكة.

تراجع وتخاذل لمبادئ الحوار.. أول رد من عبد الله رشدي على تهديد إنسحاب يوسف زيدان من تكوين

إعلان يوسف زيدان بالانسحاب من تكوين بسبب المناظرات

وكان قد أعلن الدكتور يوسف زيدان، عضو مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، عن قراره بالانسحاب من المؤسسة احتجاجًا على قرار عقد مناظرة بين إسلام بحيري، عضو مجلس أمناء المؤسسة، وعبدالله رشدي.

يُشير زيدان إلى أن "عقد المناظرات ليس من مهام المؤسسة ولا من خطة عملها"، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للمؤسسة هو "دعم الواقع الثقافي العام وتأسيس معرفة حقيقية وتكريس الفكر المنطقي".

مركز تكوين الفكر العربي



وكانت دعوات واسعة النطاق انتشرت على مدار الأيام الماضية، تطالب بإغلاق مؤسسة «تكوين الفكر العربي»، بجانب دعوى قضائية تتهم عددًا من أعضاء مجلس الأمناء بالمؤسسة بـ«نشر الإلحاد وإحداث فتنة وفوضى خلاقة». وأصبح هاشتاج «إغلاق مركز تكوين» الأكثر تداولًا في مصر خلال الأيام الماضية، وسط مطالبات بتدخل الأزهر الشريف.