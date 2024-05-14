نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم ترد بشأن السماح لـ "سباك" بمراقبة في الامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، قرارا بشأن الواقعة التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى مساء أمس الإثنين، بشأن تضرر طلاب إحدى المدارس بإدارة طما التعليمية من مشاركة أحد الأشخاص من غير المعلمين فى توزيع أوراق الأسئلة والإجابات عليهم أثناء امتحانات النقل بالمدرسة.

وقالت المديرية، إنه من خلال الفحص تبين أن الواقعة تخص مدرسة طما التجارية المشتركة، والواقعة تخلص فى قيام الإدارة بانتداب عدد من معلمين المرحلة الابتدائية التابعة للإدارة، للمشاركة فى أعمال الملاحظة خلال امتحانات النقل بالمدرسة نظرا لوجود عجز في الأعداد المطلوبة للامتحانات بالمدرسة نظرا لكونها مدرسة بها أعداد كبيرة من الطلاب وتعمل بنظام الفترتين وقد تم دعمها بنحو ٤٠ عضوا من التعليم الابتدائى.

وأثناء قيام أحد المعلمين المنتدبين ويدعى (محمد عبد اللطيف محمد فراج - معلم بمدرسة العتامنة الابتدائية) بأداء عملة داخل لجنة رقم (۱۰) خلال امتحان الصف الثاني بالمدرسة، لم يتمكن من السيطرة على الطلاب داخل اللجنة

وترتب على ذلك عدم انضباط اللجنة، وكذلك نظرا لعدم معرفة الطلاب بالمعلم المنتدب من التعليم الابتدائي وهو ( محمد عبد اللطيف ) قام أحدهم بتصويره ونشر الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى معتقدا بالخطأ أن هذا المعلم ليس من المعلمين بالمدرسة وأنه يعمل أعمال حرة (سباك).

وشدد مدير المديرية، أنه بناء على الفحص المبدئى قرر استبعاد مدير المدرسة من إدارة المدرسة لعدم قدرته على اتخاذ الإجراءات المناسبة لضبط سير الامتحانات، مع تكليف لجنة من التعليم الفني والمختصين للتواجد بالمدرسة يوميا لضبط سير الامتحانات، مع إحالة الواقعة للشئون القانونية لإعمال شئونها، وجارى المتابعة.

وكانت قد انتشرت امس، واقعة معروفة إعلاميا بمراقبة سباك على امتحانات نهاية العام في إحدى مدارس التعليم الفني بالمحافظة.