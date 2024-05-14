عاجل: إبراهيم عيسى: التعليم المصري لا يفرز العقل النقدي وهو سبب هشاشة العقل الموجودة

أحمد جودة - القاهرة - إبراهيم عيسى: التعليم المصري لا يفرز العقل النقدي وهو سبب هشاشة العقل الموجودة

قال الإعلامي إبراهيم عيسى أن النظام التعليمي في مصر يسهم في خلق جيل يعتمد على العاطفة بدلًا من المنطق، مما يؤدي إلى ما يُعرف بـ "العقل الهاش". ويرجع هذا إلى غياب النقد البناء والتفكير العميق في العملية التعليمية، وهو ما يُفسر الهشاشة الفكرية التي يلاحظها.

إبراهيم عيسى: التعليم المصري لا يفرز العقل النقدي وهو سبب هشاشة العقل الموجودة

النظام التعليمي المصري لا يحفز على التفكير النقدي

وأضاف عيسى في برنامجه "حديث القاهرة" الذي يُبث على قناة "القاهرة والناس" أن النظام التعليمي لم يُحفز الطلاب على الخوض في المناقشات الجادة أو تطوير القدرة على التفكير النقدي ويُلاحظ أن النظام لا يُشجع على تقديم الأدلة المضادة، ويُعارض عيسى فكرة "الإجابة النموذجية" التي يُعتقد أنها تُقيد الإبداع والتفكير المستقل.

و أشار عيسى إلى أن الأفراد الذين يُظهرون تميزًا وإبداعًا بعد التخرج من النظام التعليمي المصري هم حالات استثنائية، ولا يجب اعتبارهم نتاجًا طبيعيًا لهذا النظام. يُعتبر هؤلاء الأفراد، الذين يُقدرون بالملايين، مثالًا على القدرات الفردية التي تتجاوز القيود التعليمية.

النظام التعليمي المصري يعتمد على الحفظ والتلقين

وأضيف عيسى أن النظام التعليمي يعتمد بشكل كبير على الحفظ والتلقين، ولا يُنتج عقولًا تتمتع بالقدرة على التحليل النقدي، وهو ما يُعد مشكلة تتجاوز الفوارق الطبقية وتؤثر على المجتمع ككل. يُشدد على أن التغيير الحقيقي يجب أن يبدأ من داخل النظام التعليمي نفسه، لتحفيز الطلاب على التفكير النقدي والإبداع.