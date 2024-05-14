نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يجوز شراء وهمي لمنتجات التجار لزيادة رواجها وأخذ عمولة؟ الإفتاء تجيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال قد ورد إليها يتسائل فيه الشخص عن حكم الشراء الوهمي لمنتجات بعض التجار لزيادة رواج بضاعتهم وأخذ عمولة على ذلك؟ حيث أعمل على موقع على الإنترنت، لمساعدة التجار على إظهار السلعة بسرعة على مواقع بيع السلع، حيث نقوم بشراء وهمي لمنتجاتهم، حيث إنه كلما زادت مبيعاتهم تظهر أسرع؛ لكي يراها الناس بسرعة، ونأخذ عمولة على ذلك، فما الحكم؟

عبر فتوي تحمل رقم “8298” قائلة:- القيام بشراءٍ وهميٍّ للمنتجات لكي يراها الناس بسرعةٍ ويغترون بها يشتمل على عدة محاذير ؛ كالصورية في الشراء الوهمي للمنتجات، والغش والخداع بتظاهر الإنسان بشراء هذه السلعة وظهور كونه مشتريًا وهو فعلٌ غير مطابق للواقع ومخالف للحقيقة، والنجش بتغرير الآخرين وخداعهم لشراء السلع، وهذه الجملة من المحاذير تقضي بتحريم هذه المعاملة.