وزارة الصحة والسكان: توفير التطعيمات للحجاج في 160 مكتبا والكشف الطبي في 237 مستشفى بالجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 مايو 2024 08:30 مساءً - قالت وزارة الصحة والسكان ، أنه على الحجاج والمعتمرين أخذ التطعيمات الواجب الحصول عليها أثناء أداء مناسك الحج والعمرة وفي مقدمتها الالتهاب السحائي وشهادة سارية المفعول تثبت تطعيم الحاج بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي ACYW135 ضد فيروس الالتهاب السحائي ويجب تلقي التطعيم قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات ويتم الحصول على الشهادة من جميع مكاتب التطعيم الدولية بكل المحافظات.

وأكدت الوزارة ، أنها تقدم التطعيمات المطلوبة والموصى بها قبل السفر لأداء العمرة أو فريضة الحج من خلال 160 مكتبا للتطعيمات الدولية وتطعيمات الحج والعمرة موزعة على كافة المحافظات، ويمكن الاستعلام عن مكاتب الصحة التي توفر خدمات التطعيم للمسافرين من خلال الاتصال برقم الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105) أو الموقع الرسمي للوزارة .

وتابعت: نوصي بتلقي لقاح الإنفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حيث يتم توقيع الكشف الطبي الخاص بموسم حج هذا العام في 237 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا.

ونصحت وزارة الصحة والسكان الحجاج المصريين بعد سفرهم إلى الأراضي المقدسة، باتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية للحماية من الإصابة بالأمراض المعدية، ومراجعة البعثة الطبية المصرية لوزارة الصحة والسكان في كافة الاستشارات الطبية والوقائية.