خطوات تشغيل قناة أون تايم سبورت الأرضية لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 مايو 2024 08:30 مساءً - تزايد البحث خلال الساعات الماضية عن طريقة تشغيل قناة أون تايم سبورت الأرضية لمتابعة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى المقرر لها يوم الأحد المقبل في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد القاهرة الدولى.

ويظهر الفيديو التالى خطوات تشغيل قناة أون تايم سبورتس الأرضية..

فى سياق متصل يعقد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب اليوم، بعد أن حصل الفريق على راحة أمس الاثنين عقب خوض مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة تحفيزهم قبل مباراة إياب النهائي الأفريقى المقرر لها الأحد المقبل، ومطالبتهم بتجنب الأخطاء التى وقعوا فيها في مباراة الذهاب والتي انتهت بخسارة الفريق بهدفين مقابل هدف.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من المغرب فى العاشرة صباح أمس الإثنين، بعد خوض مباراة نهضة بركان فى ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية والتى خسرها الأبيض بهدفين مقابل هدف، واستغرقت رحلة الطيران إلى القاهرة حوالى خمس ساعات تقريباً.