الداخلية تُقيم مسابقة رماية بالأسلحة النارية لضباط الشرطة بمشاركة العنصر النسائى بأكاديمية الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 مايو 2024 08:30 مساءً -

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية للإرتقاء بالمستوى التدريبى لرجال الشرطة، فيما يتعلق بالمهارات الخاصة برجال إنفاذ القانون وقياس العائد التدريبى والكفاءة العملية، فقد أقيمت على ميادين الرماية بأكاديمية الشرطة خلال الفترة من 27 إبريل حتى أول مايو، مسابقات الرماية السنوية لضباط الشرطة للعام التدريبى 2023/2024 على مستوى الفرق والفردى.

تنافس فيها 480 ضابطاً وضابطة من العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، بمشاركة فعالة من العنصر النسائى، والتى تنظمها الأكاديمية وفقاً لقواعد كلٍ من الإتحادين الدوليين للرماية العملية IPSC، ورياضة الرماية ISSF، حيث إضطلع بالتحكيم فيها نخبة من حكام الإتحاد المصرى للرماية.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها للإرتقاء بالمستوى التدريبى لرجال الشرطة، بغرض تقديم خدماتها الأمنية للوطن والمواطن بحرفية مهنية وفقاً لمعايير الجودة للمؤسسات الأمنية.