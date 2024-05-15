عاجل - الثانوية العامة 2024.. جدول الامتحانات بالتفصيل وموعد بدء الماراثون رسميا

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أحمد جودة - القاهرة - الثانوية العامة 2024.. جدول الامتحانات بالتفصيل وموعد بدء الماراثون رسميا.. اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الاثنين 4 مارس 2024، جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الأول لعام 2024. تبدأ الامتحانات في 10 يونيو وتنتهي في 20 يوليو. ومع اقتراب ماراثون الامتحانات خلال الأيام القليلة المقبلة، تزايد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة تفاصيل الجدول ومواعيد الامتحانات، ويوفر جدول امتحانات الثانوية العامة، فرصة مناسبة للطلاب للمراجعة والاستعداد لكل مادة، مما يسهم في تحسين أدائهم وتقليل التوتر المصاحب لفترة الامتحانات. الجميع يأمل أن تسير الامتحانات بسلاسة ونجاح، متمنين التوفيق لجميع الطلاب في هذه المرحلة الحاسمة من مسيرتهم التعليمية.

الثانوية العامة 2024.. جدول الامتحانات بالتفصيل وموعد بدء الماراثون رسميا

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، جدول امتحانات الثانوية العامة الرسمي الدور الأول لعام 2024. وقد تم اعتماد هذا الجدول من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة لتقديم الخدمات لمتابعينا من الطلاب وأولياء الأمور للصف الثالث الثانوي.

ويتضمن هذا الجدول تفاصيل مواعيد الامتحانات لكافة المواد الدراسية، مع مراعاة الزمن المخصص للإجابة والمراجعة. وتهدف الوزارة من خلال نشر فيديو توضيحي حول أسئلة امتحانات الثانوية العامة وآلية كتابة الطلاب البيانات بورقة الإجابة إلى تقديم الدعم والتوجيه للطلاب لضمان أدائهم الأمثل في الامتحانات، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الآن الاطلاع على جدول الامتحانات الرسمي الدور الأول لعام 2024 عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، والبدء في التحضير الجيد لهذه الفترة الحاسمة في مسار تعليمهم.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2024 اليوم التاريخ التوقيت الزمن المادة الشعبة الاثنين 10-6-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 10.30 صباحا ساعة ونصف التربية الدينية العامة من الساعة 11 صباحا إلى 12.30 مساءً ساعة ونصف التربية الوطنية العامة الأربعاء 12-6-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 10.30 صباحا ساعة ونصف الاقتصاد العامة من الساعة 11 صباحا إلى 12.30 مساءً ساعة ونصف الإحصاء العامة إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت 15-6-2024 إلى يوم الخميس 20-6-2024 السبت 22-6-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات اللغة العربية العامة الثلاثاء 25-6-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا ساعتان اللغة الأجنبية الثانية العامة السبت 29-6-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات الفيزياء العلوم والرياضيات من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات التاريخ الأدبية الثلاثاء 2-7-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات اللغة الأجنبية الأولى العامة السبت 6-7-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات الكيمياء العلوم والرياضيات من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات الجغرافيا الأدبية الأربعاء 10-7-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات الجيولوجيا والعلوم البيئية العلوم من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا ساعتان الجبر والهندسة الفراغية الرياضيات من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات علم النفس والاجتماع الأدبية السبت 13-7-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا ساعتان التفاضل والتكامل الرياضيات الأربعاء 17-7-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات الأحياء العلوم من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا ساعتان الإستاتيكا الرياضيات من الساعة 9 صباحا إلى 12 مساءً ثلاث ساعات الفلسفة والمنطق الأدبية السبت 20-7-2024 من الساعة 9 صباحا إلى 11 صباحًا ساعتان الديناميكا الرياضيات

وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الجدول يراعي الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة، بهدف توفير الفرصة المناسبة للطلاب للمراجعة. وأشار إلى أن الجدول يتضمن عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك، حيث من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ١٠ يونيو المقبل. وهذا يمنح الطلاب فرصة كافية لإجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع، التي من المقرر أن تنطلق يوم السبت الموافق ٢٢ يونيو المقبل.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور رضا حجازي أن الوزارة حرصت خلال وضع جدول الامتحانات على توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة، بهدف إتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة. كما أكد أن تحديد مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع قبل امتحانات المواد الأساسية يهدف أيضًا لإزالة التوتر لدى الطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع.

واستعرض الوزير الاجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة منذ بداية العام الدراسي لضبط منظومة المرحلة الثانوية والتي جاء على رأسها منع تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة.

ولفت الدكتور رضا حجازي، إلى أن الوزارة ستتخذ خلال امتحانات العام الحالي إجراءات مكثفة وأكثر تطورًا لمواجهة ظاهرة الغش بكافة أشكاله. شدد الوزير على أن امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ستكون بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضي، من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية في كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها، مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة لتكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل. كما أكد الوزير على مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن الامتحانات ستُجرى بنظام الكتاب المفتوح "open book" كما كانت في العام الماضي، حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية كل امتحان، وسيسلمه للمراقب في نهايته. وأشاد اتحاد طلاب مصر بجدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، والذي يمنح الطلاب فرصة مناسبة للمراجعة قبل كل امتحان.

وتُعد امتحانات الثانوية العامة من أهم المحطات في حياة الطلاب، لذا من الضروري لهم معرفة مواعيد الامتحانات المحددة للاستعداد بشكل جيد ومنظم. في الاجتماع الذي عقده الدكتور رضا حجازي مع اتحاد طلاب مصر يوم الاثنين 4 مارس 2024، تمت مناقشة واعتماد جدول الامتحانات بشكل رسمي.