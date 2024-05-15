نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن أكاديمية الأوقاف الدولية ودورها للأئمة والواعظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول للواعظات يوم الأحد 5 مايو 2024م، بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر بعنوان: "تأهيل الواعظات ودورهن في مجال الدعوة وخدمة المجتمع" التي تم افتتاحها منذ عدة سنوات قصيرة، وعقدت بها الكثير من الدورات التدربية وكثير من المؤتمرات للأئمة والواعظات.

وللتعرف أكثر عن الأكادمية ودورها نرصد لك في التقرير التالي

1/متى تم إنشاء أكاديمية الأوقاف الدولية؟

2/ ما دور الأكادمية؟

3/كم عدد الخرجين منها حتى الأن؟

4/ ما أهم الدورات التي تدرس في الأكادمية، وما الجديد في الفترة القادمة خلال العام الحالي؟

افتتاح أكاديمية الأوقاف الدولية

افتتحت وزارة الأوقاف، أكاديميتها الدولية لتدريب الأئمة والدعاة والواعظات، في شهر ١/ ٢٠١٩، وتعد من أكبر المشاريع الدعوية التي أطلقتها الوزارة، ومقرها الرئيسي لها مدينة السادس من أكتوبر، وجاء افتتاح الاكادمية بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وشخصيات دولية من وزراء ومفتين ورؤساء منظمات دولية رسمية ورؤساء جامعات وعلماء ومفكرين.

التجهيزات داخل الأكاديمة

مجهزة بـ ٩ قاعات، تستوعب 940 دارسًا، بمعدل 4 قاعات صغيرة تحوى الواحدة منها 40 دارسًا، و4 قاعات متوسطة بقدرة استيعابية تبلغ 100 دارس، وقاعة كبرى تتسع لنحو 380 فرد.

كما تضم الأكاديمية معملًا للترجمة والصوتيات وتسع ٢٠ متدربا، ومركزا للدراسات والبحوث الدينية ويسع ٥٠ متدربا، وقاعة مدرسة التلاوة ومركز إعداد القراء تسع ٣٠ متدربا

كما يوجد بها قاعات الإعاشة والنوم في الدورين الثالث والرابع وبلغت في مجموعها

التى تحوى كل ٢٨ غرفة نوم، تشمل كل غرفة منها نحو 4 إلى أسرّة، بينما يسع المطعم الذى تحويه الأكاديمية ٢٠٠ فردًا بالمناسبات، ودور كامل للمكاتب الإدارية ورئيس الأكاديمية، حيث يتلقى الملتحق بالأكاديمية إقامة كاملة، تيسير على المغتربين والوافدين من الخارج.



الهدف من الأكادمية.. إمام متميز ومعاصر



وتستهدف الأكاديمية، كما يقول الدكتور/ أشرف فهمي مدير عام التدريب، تأهيل وتدريب الأئمة والدعاة، وجميع القائمين على الحقل الدعوى، سواء في الداخل والخارج، على كيفية التعامل مع القضايا الشائكة، واطلاعهم على المستجدات وقضايا العصر، بهدف ظهور إمام متميز ومعاصر، وخلق مناخ صحى يساعد على إعداد نموذج من الإمام المتميز والمتمتع بكل المؤهلات التعليمية والتدريبية.

وأضاف فهمي، أن الدراس في الأكاديمية توزع عليه مناهج أزهرية تحمل الوسطية والاعتدال، فضلًا عن إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأكد أن أبواب الأكاديمية مفتوحة للجميع، لتحقيق نوع من تجانس الأفكار، وأن قضية الإرهاب لا وطن له، ودحره فكريًا يتطلب تضافر جهود كل المؤسسات فى الداخل والخارج من أجل الحد من الفتاوى الشاذة.

وأضاف فهمي، أن الأكاديمية تسلك مسلكا مهما فى قضية تجديد وتطوير الخطاب الدينى، خصوصًا أن الإمام يعتبر صلب معركة التجديد الفكرى، باعتباره العمود الفقرى فى نشر الفكر المعتدل، وبالتالى ستعمل الأكاديمية من خلال المتخصصين فى جميع المجالات ليست الدعوية فحسب، بل النفسية والاجتماعية والثقافية والتربوية، ستخلق داعية مستنير قادرة على مخاطبة الشباب والتواصل مع الآخرين.

أهم الدورات التي تعقدها الأكاديمية:

عقدت أكاديمية الأوقاف الدولية أحدث البرامج التدريبية في خطوة لم تسبق لمثلها كدورات قادة فكر إذ تم الانتهاء من ست دورات لمجموع (٥١٠ ) من الأئمة تهدف في مجملها إلى تزويدهم بالعلوم الحديثة، والمهارات الفنية والمهنية والإعلامية المتطورة ومهارات التنمية البشرية، جنبًا إلى جنب مع العلوم الشرعية والعربية ومساعدتهم على الإلمام الكامل بمقاصد الشريعة وفهم دقائقها، وتطبيق القواعد الفقهية فتنوعت المحاضرات واللقاءات والمجالات في شتى العلوم والمعارف على أيدي كبار الأساتذة والمثقفين والسياسين والفقهاء الدستورين.

كما تم عقد دورتين لرائدات فكر لعدد (٦٠) واعظة تم تزويدهم بمجموعة من المعارف والمهارات المهنية، والفنية، والإعلامية، والتكنولوجية.

عدد الخرجين من الدورات التدربية بالأكادمية



ومن الدورات المتنوعة الدورة المتكاملة والتي تخرج منها حتى الآن سبع دفع وجاري تخريج الثامنة ومدة الدراسة في هذه الدورة ستة أشهر، إلى جانب دورات الحاسب الآلي كالسوشيال ميديا و( ICDL ) والتي بلغت دوراتها حتى الآن (١٤٤ ) دورة تخرج منها حتى الآن ( ١٦٣١) على ١٠٨ مجموعة.

وجاري مواصلة الجهود لتخريج المزيد من الأئمة والدعاة والواعظات أصحاب الفكر المستنير والفهم العميق.

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أكادمية الأوقاف الدولية