نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجة حرارة قياسية تجتاح البلاد وتستمر لعدة أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تغير مفاجئ في حالة الطقس، حيث تتعرض البلاد لموجة حرارة شديدة على مستوى البلاد، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة معدلات قياسية.

وتشير خرائط الطقس إلى ارتفاع درجات الحرارة ابتداءً من يوم الخميس 17 مايو، ومن المتوقع أن تستمر هذه الموجة خلال الأسبوع المقبل، حيث ستتجاوز درجات الحرارة حاجز 40 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

وتوجه الأرصاد الجوية نصائح للمواطنين للتعامل مع هذه الأجواء الحارة، حيث يُنصح بارتداء الملابس القطنية خلال ساعات النهار، وزيادة تناول المياه على مدار اليوم، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء غطاء الرأس عند الخروج في الشارع.

وفيما يتعلق بحالة الطقس الحالية، يسود طقس حار نهارًا في معظم أنحاء البلاد، معتدل على السواحل الشمالية، ومائل للبرودة ليلًا في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى اليوم الأربعاء نحو 30 درجة مئوية، و25 درجة مئوية على المدن الساحلية، وتصل إلى 35 درجة مئوية في جنوب البلاد.

وتحذر خرائط الطقس من ثلاث ظواهر جوية، حيث يتوقع حدوث اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر، وتصل سرعة الرياح إلى 70 كيلومترًا في الساعة، وترتفع الأمواج إلى 4.5 أمتار.

كما قد تتشكل الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنصح خبراء الأرصاد الجوية قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة وتقليل السرعة على هذه الطرق لتجنب وقوع حوادث نظرًا لانخفاض مستوى الرؤية وحفاظًا على سلامة المارة والركاب.

توقعات درجات الحرارة اليوم الأربعاء

القاهرة 30 18

6 اكتوبر 30 16

بنهــــا 30 17

دمنهور 27 16

وادى النطرون 30 16

كفر الشيخ 28 18

المنصورة 28 17

الزقازيق 30 18

شبين الكوم 28 17

طنطا 28 17

دمياط 24 19

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 30 17

السويس 29 18

العريش 26 18

رفح 25 17

رأس سدر 30 21

نخل 27 14

كاترين 25 12

الطور 28 20

طابا 27 19

شرم الشيخ 32 22

الاسكندرية 25 16

العلمين 24 15

مطروح 23 16

السلوم 25 15

سيوة 29 14

رأس غارب 31 22

الغردقة 31 22

سفاجا 32 23

مرسى علم 31 23

شلاتين 32 23

حلايب 29 24

أبورماد 31 23

رأس حدربة 29 24

الفيوم 30 17

بني سويف 30 17

المنيا 31 18

أسيوط 30 17

سوهاج 32 20

قنا 34 22

الأقصر 34 21

أسوان 35 22

الوادى الجديد 32 19

أبوسمبل 35 23

