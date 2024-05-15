نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبكير صرف مرتبات يونيو 2024 قبل عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة المالية عن قرار مهم يتعلق بصرف مرتبات شهر يونيو 2024 للعاملين في قطاع الدولة.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً للاحتفال بقدوم عيد الأضحى المبارك وتعزيز البهجة والسعادة بين الموظفين والعاملين بالدولة.

وقد تم تحديد مواعيد صرف المرتبات في الفترة من 9 إلى 13 يونيو 2024، وذلك بعد اعتبار أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عملية صرف المرتبات وتجنب الازدحام الناتج عن التزامن مع احتفالات العيد.

وسيتم توفير مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

يمكن للعاملين الحصول على مرتباتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، والتي تتواجد في مختلف الأماكن بالجمهورية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتسهيل وتحسين خدمات صرف المرتبات وتقليل الازدحام والانتظار لدى المواطنين.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن نذكر جدول الحد الأدنى للأجور لعام 2024، حيث تم تحديد مرتبات الدرجات المختلفة كما يلي:

- الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

- الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

- الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

- الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

- الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه.

- الدرجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه.

- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه.

- الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: 12200 جنيه.

بهذا القرار، تسعى وزارة المالية إلى ضمان راحة الموظفين والعاملين بالدولة وتلبية احتياجاتهم المالية قبل عيد الأضحى، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للعاملين وللبلاد بشكل عام.