سويلم يتابع موقف منظومة الشكاوى بالوزارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 09:31 صباحاً - الدكتور سويلم : إتاحة وتعزيز آليات التواصل الدائم مع المواطنين في إطار من الشفافية والإدارة الرشيدة يأتى على رأس أولويات الوزارة

- التكامل مع مجهودات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالخدمات وتحسين جودة حياة المواطنين

- تلقى شكاوى المواطنين وفحصها على الطبيعة والعمل على إزالة أسبابها من خلال الإدارات التابعة للوزارة فى مختلف المحافظات

- (٩٧.٦٩ ٪) نسبة تنفيذ الشكاوى من يناير ٢٠٢١ حتى أبريل ٢٠٢٤ طبقاً لمؤشر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من السيدة المهندسة/ إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة .

وأشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها إتاحة وتعزيز الآليات التي تحقق التواصل الدائم مع المواطنين في إطار من الشفافية وتفعيل مبادئ الإدارة الرشيدة خاصة مع مجهودات الدولة المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة حياة المواطنين .

وأكد سيادته على حرص الوزارة على تلقى شكاوى المواطنين وفحصها على الطبيعة والعمل على إزالة أسبابها من خلال الإدارات التابعة للوزارة فى مختلف المحافظات وطبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة .

الجدير بالذكر أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر أبريل ٢٠٢٤ بلغت ( ٩٧.٦٩ ٪ ) ، وإنتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد (٨٢٧) شكوي وطلب وإستغاثة خلال شهر أبريل ٢٠٢٤ .

هذا وقد وجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للأجهزة المختصة بمحافظة دمياط لسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن التضرر من تراكم القمامة بمصرف فارسكو حيث قامت الإدارة العامة لصرف شمال الدقهلية بالمعاينة وتطهير سحارة فارسكور عند موقع الشكوي .

وفي محافظة البحيرة .. وجهت أجهزه الرى المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير لتضرر الأهالي من تراكم القمامة أمام قنطرة بكوبري قرية كفر عوانة كفر عوانة على ترعة ساحل مرقص بمدينة إيتاي البارود ، حيث قامت الادارة المختصة بمعاينة موقع الشكوي وإزالة كافة المخلفات أمام القنطرة .

وفي محافظة سوهاج .. وجهت أجهزه مصلحة الرى المعنية بالمحافظه بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير للتضرر من نقص مياه الرى نتيجة القاء مخلفات بترعة أولاد خلف بنجع الموازن بمركز دار السلام ، وعلى الفور قامت الاداره المختصه بالمعاينة على الطبيعة وإصدار أمر تطهير للترعة وحسم الشكوي .

وفي محافظة كفرالشيخ .. وجهت أجهزه الصرف المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير للتضرر من حالة شبكة الصرف المغطى ، حيث تمت المعاينة بمعرفة إدارة صرف غرب كفر الشيخ ، حيث تبين أن المجمع موضوع الشكوى هو مجمع رقم ٢٢ ايمن مصرف المندورة ضمن منطقة العجوزين ، وقامت الإدارة بعمل الصيانه اللازمة للمجمع ذاتيا بمعدات الهيئة والمجمع حاليا يعمل بحاله جيدة .