بدء التشغيل التجريبي للجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ، في تمام الساعة الخامسة صباح اليوم الأربعاء، التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق «3C».



واستقبلت محطة جامعة الدول العربية، في تمام الساعة الخامسة والربع صباح اليوم، أول راكب لها، وذلك في إطار اليوم الأول للتشغيل التجريبي بالركاب للمرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.

وشهدت محطات (التوفيقية- جامعة الدول العربية- بولاق الدكرور- وادي النيل- جامعة القاهرة) توافد الركاب، صباح اليوم، وذلك في إطار التشغيل التجريبي للمحطات الذي بدأ اليوم.



وكانت وزارة النقل قد أعلنت أنه سيتم، اليوم الأربعاء، بدء التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث «3C» والذي يبلغ طوله 7.1 كيلومتر والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور والذي يشمل 5 محطـات 3 محطات نفقية هي (التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول ) ومحطة سطحية وهى بولاق الدكرور ومحطة علوية وهى جامعة القاهرة وذلك بعد أن تم الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي دون ركاب لهذا الجزء والتي اشتملت على اختبار جميع الأنظمة به مثل (الإنارة – التكييف – التهوية- مكافحة الحريق-...) للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها وتسيير القطارات لعمل الإختبارات الديناميكية لها للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع.



وأضافت الوزارة أنه بالتشغيل التجريبي بالركاب لهذا الجزء الأخيرمن الخط الثالث يكون قد تم تشغيل الخط الثالث بالكامل للجمهور وذلك من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة مرورا بالكيت كات ثم يتفرع شمالًا حتى محور روض الفرج وجنوبًا حتى جامعة القاهرة، وأن هذا الخط يمتد بطول 41.2 كم ويشتمل على عدد 34 محطة وتم تنفيذة على أربعة مراحل، ويعتبر أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى وهو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق – خطى المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف) حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الإستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل ومع الخط السادس الجارى دراسته في محطة العباسية.