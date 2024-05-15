نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. بدء تشغيل محطات الخط الثالث للمترو من التوفيقية حتى جامعة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ اليوم الأربعاء 15 مايو 2024 التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث «3C» والذي يبلغ طوله 7.1 كيلومتر.

ويمتد هذا الجزء من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهرة مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور.

ويشتمل على 5 محطات: 3 محطات نفقية هي (التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول) ومحطة سطحية وهي بولاق الدكرور ومحطة علوية وهي جامعة القاهرة.

ويأتي ذلك بعد أن تم الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي دون ركاب لهذا الجزء والتي اشتملت على اختبار جميع الأنظمة به مثل (الإنارة – التكييف – التهوية - مكافحة الحريق) للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها وتسيير القطارات لعمل الاختبارات الديناميكية لها للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع.

وبالتشغيل التجريبي بالركاب لهذا الجزء الأخير من الخط الثالث يكون قد تم تشغيل الخط الثالث بالكامل للجمهور وذلك من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة مرورا بالكيت كات ثم يتفرع شمالا حتى محور روض الفرج وجنوبا حتى جامعة القاهرة.

ويمتد هذا الخط بطول 41.2 كم ويشتمل على عدد 34 محطة وتم تنفيذة على أربعة مراحل ويعتبر أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى وهو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق – خطي المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف).

ويتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل ومع الخط السادس الجاري دراسته في محطة العباسية.

كما يشتمل هذا الخط على 3 ورش للعمرة لصيانة الوحدات المتحركة العاملة على الخط (العباسية على مساحة 10 أفدنة وإمبابة على مساحة نحو 24 فدانا والتي تتم فيهما العمرات الخفيفة للقطارات - السلام وتعتبر من أكبر الورش في الشرق الأوسط وإفريقيا وتم تنفيذها على مساحة 65 فدانا ومخصصة لأعمال العمرات الخفيفة والجسيمة للقطارات).