وزارة العمل تعلن عن 945 فرصة عمل لمدرسين وممرضات في 13 محافظة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 10:28 صباحاً - أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء، عن توفير 945 فرصة عمل للشباب من الجنسين، من سن 21 حتى 40 سنة من حملة المؤهلات العليا ، حسب كل تخصص ، للعمل على وظائف التدريس والتمريض وغيرها من التخصصات،بالأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات "أكاديمية ناس" ،وذلك برواتب مجزية يجرى تحديدها خلال المقابلة الشخصية مع مسئولى "الأكاديمية" وفقاً لخبرة المتقدمين ،تحت إشراف الإدارة العامة ..يأتي ذلك فى إطار دور وزارة العمل فى توفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب للحد من معدلات البطالة ، بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات..

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ، أن تلك الجهود تأتى لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة إيجاد فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى فى المحافظات، تساهم فى الحد من البطالة، وتحسن من مستويات المعيشة وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ، وأكدت على أن الادارة قامت بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لتوفير مجموعة من الوظائف للعمل بفروعها فى: طوخ، دمنهور،و مدينة نصر،و الشيخ زايد،و أسيوط، السويس،ألاسكندرية،و المنصورة،والمنيا،و دمياط،و الوادى الجديد، قنا،و طورسيناء.. كما يمكن للراغبين فى الحصول على تلك الفرص، التقديم من خلال اللينك: https://docs.google.com/.../1FAIpQLScqfEXRwLgIwF.../viewform .. أو من خلال الدخول إلى موقع الشركة www.nassacademy.com.

وأضافت المدير العام،أن التخصصات المطلوبةهي : 45 مدرس شبكات ، و45 مدرس برمجة ، و45 مدرس إتصالات ، و45 مدرس كمبيوتر، و45 مدرس عربى ، و45 مدرس لغة إنجليزية ، و45 مدرس فيزياء ، و45 مدرس رياضة ، و45 مدرس علوم ، و30 ممرضة ، و30 مسئول دخول إحترافى – خدمة إجتماعية ، و45 مدرس رسم هندسى ، و45 مدرس كهرباء ، و45 مدرس انتاج زراعى ، و45 مدرس انتاج حيوانى ، و45 مدرس أوتوكاد ، و45 مدرس كيمياء ، و45 مدرس تربية رياضية ، و45 مدرس إقتصاد ، و45 مدرس دراسات إجتماعية ، و45 مدرس تربية دينية مسيحية ، و30 مدرس لغة ألمانية ..