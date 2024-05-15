وزيرة البيئة تشهد توقيع مذكرة تفاهم في مجالات التوعية والتمكين البيئي للأشخاص...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 10:28 صباحاً - شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ،مراسم توقيع الدكتور على أبوسنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والدكتورة إيمان محمد كريم المشرف العام للمجلس القومي للاشخاص ذوي الإعاقة ، على مذكرة تفاهم بين جهاز شئون البيئة و المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التوعية والتثقيف والإتاحة والتمكين البيئي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن البروتوكول يأتى انطلاقاً من الدور الذى يلعبه كلا الطرفين لرفع الوعى البيئى بالقضايا البيئية والعمل على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل البيئي والحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه وفقاً لبنود البروتوكول يلتزم جهاز شئون البيئة بتأهيل مشرفي ومسئولي الجمعيات الأهلية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامج للتوعية البيئية وورش عمل تفاعلية للتوعية بكافة القضايا البيئية التي تهدد المجتمع المحلي والعالمي وإكسابهم مجموعة من المعلومات البيئية لفهم أحوال البيئة ومشكلاتها من حولهم وما يتصل بها من ممارسات سلبية ليتمكنوا من نقد هذه الممارسات والعمل على إيجاد حلول لها وذلك بالقاهرة الكبرى وباقي الفروع بالمحافظات .