رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى: نشكر الرئيس السيسى لمنع تهجير الفلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 10:29 صباحاً - أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية، وممارسة كافة أشكال الضغوط على إسرائيل من أجل وقف الحرب، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والقيام بدور الوساطة بالشراكة مع قطر وأمريكا من أجل تبادل الأسرى وايقاف الحرب، واصفا انضمام مصر إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية بالموقف الشجاع وله تأثير على حكومة إسرائيل، ويشكل ضغط كبير عليها لوقف الحرب ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة.

وتوجه روحي فتوح في أول حوار صحفي منذ ترأسه المجلس الوطني الفلسطيني اختص به "اليوم السابع" – ينشر لاحقا - بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري على شجاعته ومواقفه بمنع تهجير الفلسطينيين، مؤكدا أنه "لو كان هذا الموقف الشجاع قائماً عام 1948 ومنع الزعماء العرب في ذلك الحين استقبال اللاجئين الفلسطينيين لما حصلت نكبة فلسطين عام 1948."، مشيدا بدور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي منع بدوره أيضا تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن.

ووصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الولايات المتحدة الأمريكية بدولة معادية للشعب الفلسطيني وهي الداعم الأساسي لدولة اسرائيل وهي الدولة الوحيدة التي تستطع إرغام تل أبيب على وقف حرب الابادة والتدمير في قطاع غزة، مؤكدا أن أمريكا تضلل العالم بأنها ضد الحرب، وفي نفس الوقت تستخدم الفيتو لتعطيل قرارات مجلس الأمن بوقف إطلاق النار سواء وقف مؤقت لقضايا انسانية أو وقف إطلاق نار دائم.

أوضح أنه منذ بدأت الحرب الاسرائيلية الهمجية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، تحركت القيادة الفلسطينية على الفور بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من أجل وقف العدوان ووقف الحرب ورفع الحصار عن قطاع غزة.