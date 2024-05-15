انت الأن تتابع خبر “تراجع السكر”.. سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 للمستهلك في الاسواق والمحلات التجارية!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الناس في الساعات الاخيرة عبر محركات بحث جوجل عما وصل اليه سعر كيلو السكر اليوم في السوبر مركت، وجميسع منافذ البع بتاريخ 9 مايو 2024، وذلك بسبب عدم استقرار الاسعار بالارتفاع والهبوط في الفترة السابفة مما ادي الي زيادة التساولات، ومن خلال موقعنا الاخباري سوف ننقل اليكم كافة التفاصيل.

سعر كيلو السكر

من خلال البحث المتكرر عن سعر كيلو السكر اليوم الخميس 9 مايو 2024، وهذا الانه يعتبر من اهم السلع التي يعتمد عليها المصري بدرجة كبير، حيث تدخل في الكثير من الحلويات الشرقية كما انها تدخل في الكثير من المشروبات،

خصوصاً مع فصل الصيف يزاد استخدام السكر، كما وجهت الحكومة كافة جهودها في ضبط سعر السكر في الاسواق المحلية، وهذا بسبب ارتفاع السعر في الفترة الماضية من قبل التجار، وقد وصل اليوم سعر السكر خارج المنافذ الحكوميه الي 34.33 وذلك بتراجع 69 قرشاً.

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