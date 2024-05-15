نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول امتحان الرياضيات لأولى ثانوي عبر صفحات الغش الإلكتروني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت صفحات الغش الإلكترونى" شاومينج"، عبر تطبيق التليجرام، أسئلة امتحان مادة الرياضيات، لطلاب الصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وزعم أدمن الجروب، بأن الصور المتداولة هي الامتحان الحقيقي الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان.

التعليم تحقق

وفي ذات السياق، تقوم مديرية التربية والتعليم، على التحقق من الصور المتداولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بعد التأكد من تطابق الأسئلة الأصلية للامتحان مع المتداولة على صفحات الغش.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024

-الأربعاء 8 مايو: اللغة العربية

-السبت 11 مايو: رياضيات، فلسفة

-الإثنين 13 مايو: اللغة الأجنبية الثانية، تاريخ

-الاربعاء 15 مايو: اللغة الأجنبية لأولى

-السبت 18 مايو: الفيزياء

-الإثنين 20 مايو: الجغرافيا

-الأربعاء 22 مايو: أحياء

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024

-الخميس 9 مايو: اللغة العربية

-الأحد: 12 مايو: تطبيقات الرياضيات، جغرافيا

-الثلاثاء:14 مايو: اللغة الأجنبية الأولى

-الأحد 19 مايو: الفيزياء، التاريخ

-الثلاثاء 21 مايو: اللغة الأجنبية الثانية، الكيمياء، علم النفس والاجتماع

-الخميس 23 مايو: أحياء، الفلسفة