نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقرار الأحوال الجوية اليوم مع درجات حرارة معتدلة وسحب منخفضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصريحاتها، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية اليوم مستقرة وتتميز بدرجات حرارة تتواجد حول المعدلات الطبيعية.

يُلاحظ تأثر البلاد بتأثيرات منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يتسبب في تشكل سحب منخفضة ومتوسطة تساهم في تقليل تأثير أشعة الشمس وتساعد في عدم ارتفاع درجات الحرارة.

ومن الجدير بالذكر أن هناك كتل هوائية تندفع نحو المنطقة الشمالية من البلاد قادمة من جنوب أوروبا، وتمر عبر البحر المتوسط. وتتميز هذه الكتل الهوائية بأنها معتدلة بشكل كبير.

وفيما يتعلق بالأجواء، فإن البلاد تشهد أجواء ربيعية حارة في منطقة القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، بينما تكون درجات الحرارة منخفضة في المناطق الجنوبية. وتقول الدكتورة غانم: "تعود البرودة بمجرد غروب الشمس وتستمر ليلًا وفي الصباح الباكر في معظم المحافظات الشمالية".