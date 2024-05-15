وزير التعليم يوجه المديريات بإعلان نتائج امتحانات النقل فور الانتهاء من تصحيحها

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري المديريات التعليمية، بإعلان نتائج امتحانات النقل لجميع المراحل التعليمية فور الانتهاء من تصحيحها ومراجعتها مراجعة دقيقة.

وعقد وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، لمتابعة واستعراض الإجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى 2023 / 2024.

وقد ثمن الدكتور رضا حجازي، في بداية الاجتماع، دور المديريات والإدارات التعليمية فى ضبط سير امتحانات صفوف النقل الجارية حاليا، كما استعرض خلال الاجتماع الآليات والإجراءات المتعلقة بانضباط سير العملية الامتحانية ومواجهة بعض الظواهر السلبية.

وخلال الاجتماع، اطمأن الوزير على كافة استعدادات وإجراءات المديريات التعليمية لامتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية، مشددًا على ضرورة انضباط سير الامتحانات، وعدم السماح بأي حالات غش ومواجهتها بحزم والتشديد على اجراءات التفتيش لدى دخول اللجان الامتحانية.