وزير النقل يفتتح المرحلة الأولى من مشروع التاكسي الكهربائي بالعاصمة الإدارية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 11:25 صباحاً - افتتح الفريق كامل الوزير وزير النقل المرحلة الأولى من مشروع التاكسي الكهربائي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

افتتاح المرحلة الأولى من مشروع التاكسي الكهربائي

وأعلنت وزارة النقل عن إنطلاق أعمال التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من السيارات الكهربائية بعدد 10 سيارات كهربائية ( تاكسي) داخل العاصمة الإدارية لخدمة المواطنين والمترددين على العاصمة الإدارية وذلك من إجمالي 145 سيارة كهربائية سيتم تشغيلها تباعا داخل العاصمة الإدارية بواقع (60 سيارة شيفروليه بولت - 85 سيارة MG4).

مزايا التاكسي الكهربائي

يتمتع التاكسي الكهربائي بأعلى مستوى من حيث أمان الركاب حيث أن السيارات مراقبة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج وأجهزة تحديد المواقع GPS وعلي إتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الإتحاد العربي (سوبر جيت) بالإضافة إلى أنها سيارة كهربائية صديقة للبيئة ولا يوجد لها صوت أو إنبعاثات للعوادم ويقودها سائقين مدربين علي أعلى مستوى لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.

طريقة حجز التاكسي الكهربائي

كما تم إطلاق التطبيق الذكي للهاتف المحمول لحجز التاكسي الكهربائي مع إمكانية الدفع بطريقتين إما عن طريق الكريديت كارد أو الكاش كما تم تخصيص الخط ساخن 19157 لتلقي الشكاوي ومقترحات الركاب لتقديم أعلي مستوي من الخدمة والرفاهية.