وزير الخارجية: إنهاء حرب غزة يتصدر أولويات القادة العرب فى قمة المنامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 11:26 صباحاً -

طالب سامح شكرى وزير الخارجية، المجتمع الدولى باتخاذ إجراءات ملموسة توقف إسرائيل عن هذه الحرب، مشيرا إلى أن مصر منذ البداية تطالب بوقف إطلاق النار في غزة والتصدي لكل محاولات التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وقال «شكري» في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن إنهاء الحرب في غزة يتصدر أولويات القادة العرب في قمة المنامة، مؤكدا أن مبادرة السلام العربية ما زالت حاضرة كأساس استراتيجي يضمن حل الدولتين.

شدد على أن تصريحات الحكومة الاسرائيلية الراهنة لا تعكس إراداتها نحو السلام، محذرا من استمرار الأعمال العسكرية الإسرائيلية وتوسيعها إلى رفح الفلسطينية الأمر الذى سيؤدى إلى أضرار بالغة الخطورة.

أكد وزير الخارجية أن توفير المساعدات الإنسانية لغزة أولوية مصرية منذ اللحظة الأولى.