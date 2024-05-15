نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يشدد على مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل، فضلا عن التدرج في مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد، مشددا على أهمية الالتزام بالمعايير التي حددتها الوزارة في الأسئلة وقياس نواتج التعلم.

كما وجه الدكتور رضا حجازي، بتوزيع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال مراكز توزيع الأسئلة بوقت كاف قبل الامتحان، وتوزيعها داخل اللجان بوقت مناسب قبل بدء الامتحان.

جاء ذلك خلال عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، لمتابعة واستعراض الإجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى 2023 / 2024.

وقد ثمن الدكتور رضا حجازي، في بداية الاجتماع، دور المديريات والإدارات التعليمية فى ضبط سير امتحانات صفوف النقل الجارية حاليا، كما استعرض خلال الاجتماع الآليات والإجراءات المتعلقة بانضباط سير العملية الامتحانية ومواجهة بعض الظواهر السلبية.