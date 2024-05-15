نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشغيل تجريبي لسيارات كهربائية في العاصمة الإدارية: خدمة تاكسي صديقة للبيئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم البدء في المرحلة الأولى من تشغيل السيارات الكهربائية في العاصمة الإدارية، والتي تتألف من 10 مركبات تاكسي، بهدف خدمة المواطنين والمترددين.

يتم تشغيل إجمالي 145 سيارة كهربائية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيتم تشغيل نحو 60 سيارة "شيفروليه بولت" و85 سيارة "MG4" تباعًا.

وأوضح بيان صادر اليوم أن السيارات تم تجهيزها بنظام مراقبة متكامل من الداخل. تم تزويدها بكاميرات إلكترونية داخلية وخارجية وأجهزة تحديد المواقع GPS، وتبقى متصلة بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الاتحاد العربي "سوبر جيت".

بالإضافة إلى ذلك، فإنها تعد سيارات صديقة للبيئة، حيث لا تصدر أي ضوضاء أو انبعاثات من العوادم، وتتم قيادتها بواسطة سائقين مدربين.

وصرح اللواء حسن الليثي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البري "سوبر جيت"، وهي الشركة المسؤولة عن تشغيل مشروع التاكسي الكهربائي، بأن التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى يأتي ضمن مشروعات النقل الذكي المستدام. تشمل هذه المرحلة الأولى 10 سيارات تعمل بواسطة تطبيق يتم إطلاقه في اليوم نفسه، ويتيح تحديد الوجهة والسائق والسعر الخاص بالرحلة.

وأضاف الليثي أن هذه السيارات تعمل حاليًا في العاصمة الإدارية كجزء من المرحلة الأولى، وأن تكلفة المشروع تقدر بنحو 200 مليون جنيه. وأكد أنهم يعملون بأسلوب اقتصادي يوفر الراحة للمواطن والشركة على حد سواء، مشيرًا إلى أن عداد السيارة سيكون أقل من شركات النقل المنافسة التي تعتمد تطبيقات المحمول.

وتمتلك الشركة 38 شاحنة لشحن السيارات الكهربائية في العاصمة الإدارية، وتتم مراقبة السيارات من خلال كاميرات.