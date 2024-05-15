نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان وزارة العمل: 945 فرصة عمل للشباب في مختلف التخصصات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن توفير 945 فرصة عمل للشباب من الجنسين، من سن 21 حتى 40 سنة من حملة المؤهلات العليا، حسب كل تخصص، للعمل على وظائف التدريس والتمريض وغيرها من التخصصات، وذلك برواتب مجزية يجرى تحديدها خلال المقابلة الشخصية، وفقًا لخبرة المتقدمين تحت إشراف الإدارة العامة.

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن تلك الجهود تأتى لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة إيجاد فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى في المحافظات، تساهم في الحد من البطالة، وتحسن من مستويات المعيشة وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأكدت على أن الإدارة قامت بالتنسيق مع الجهة التي سيتم التوظيف بها لتوفير مجموعة من الوظائف للعمل بفروعها في: طوخ، دمنهور، مدينة نصر، الشيخ زايد، أسيوط، السويس، الإسكندرية، المنصورة، المنيا، دمياط، الوادى الجديد، قنا، طور سيناء.

وأضافت المدير العام، أن التخصصات المطلوبة هي: 45 مدرس شبكات، 45 مدرس برمجة، 45 مدرس اتصالات، 45 مدرس كمبيوتر، 45 مدرس عربى، و45 مدرس لغة إنجليزية، 45 مدرس فيزياء، 45 مدرس رياضة، 45 مدرس علوم، 30 ممرضة، 30 مسؤول دخول احترافى – خدمة اجتماعية، 45 مدرس رسم هندسى، 45 مدرس كهرباء، 45 مدرس إنتاج زراعى، 45 مدرس إنتاج حيوانى، 45 مدرس أوتوكاد، 45 مدرس كيمياء، 45 مدرس تربية رياضية، 45 مدرس اقتصاد، 45 مدرس دراسات اجتماعية، 45 مدرس تربية دينية مسيحية، و30 مدرس لغة ألمانية.