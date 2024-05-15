مصطفى مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين التنظيم والإدارة» ووزارة الشؤون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مايو 2024 12:31 مساءً - تمت مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر ووزارة الإدارة العامة والشؤون السياسية في جمهورية سيراليون بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقد وقع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأمارا كالون، وزير الإدارة العامة والشؤون السياسية عن جمهورية سيراليون. وأعرب مدبولي عن حرص مصر الدائم على تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، وأعرب عن استعداد مصر لتقديم الدعم للإدارة العامة في سيراليون ومواصلة تطوير العلاقات بين البلدين في الفترة القادمة.

تطوير التعاون في مجالات الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية

أوضح رئيس الوزراء أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي نتيجة للعلاقات المتميزة بين البلدين ورغبتهما في تعزيز وتطوير التعاون في مجالات الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، استنادًا إلى المصالح المتبادلة وعلى ضوء المباحثات التي جرت بين الجانبين.

تشمل مجالات التعاون الاستفادة من الخبرة المصرية في إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وتقديم الدعم الفني للجانب السيراليوني في إعداد التشريعات المتعلقة بالخدمة العامة، وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي، وتخطيط القوى العاملة، ومعدلات الأداء، بالإضافة إلى إعداد مدونات السلوك الوظيفي، ووضع معايير محكمة للاختيار والتعيين في وظائف الخدمة العامة على غرار تجربة مركز تقييم القدرات والمسابقات، وتقييم قدرات الموظفين العاملين في القطاع العام، وكذلك قدرات القيادات في الجهاز الإداري للدولة.

تدريب للكوادر العاملة بالجهاز الإداري للدولة

تشمل التعاون في وضع خطط تدريب للكوادر العاملة في الجهاز الإداري للدولة، وتوفير فرص التدريب لبعض هذه الكوادر في مراكز التدريب التابعة للجهاز في جمهورية مصر العربية.

كما يتضمن التعاون تبادل الخبرات في مجال التطبيقات الإلكترونية المتعلقة بشؤون الموظفين العموميين وتحويل الخدمات الحكومية إلى النظام الرقمي، وتبادل الخبرات في معايير اعتماد المراكز التدريبية العامة والخاصة التي تتعامل مع المؤسسات الحكومية.

أوضح الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونائب رئيس المنظمة الإفريقية للإدارة العامة، أن تجربة الإصلاح الإداري المصرية حظيت بإعجاب كبير من الدول الإفريقية والعربية.

ويتلقى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة العديد من طلبات الاطلاع عن كثب على التجربة المصرية والاستفادة منها خلال مشاركته في الفعاليات العلمية الإقليمية.

وتتعلق هذه الطلبات بتقييم الموارد البشرية ونظام اختيار الموظفين الجدد للوظائف العامة، مؤكدا أن الجهاز ينفذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تؤكدها دولة رئيس مجلس الوزراء، بتقديم كل أشكال الدعم الممكن للدول الشقيقة، ويسهم رئيس الجهاز كنائب للمنظمة الإفريقية في دعم الأنشطة في سيراليون.

وظائف بمصلحة الخبراء بوزارة العدل

وجه أمارا كالون، وزير الإدارة العامة والشؤون السياسية، الشكر لرئيس الوزراء على حسن الاستقبال، مؤكدًا على العلاقات المتميزة بين البلدين وتطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر.

كما أعرب عن إعجابه بالتجربة المصرية، وخاصة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ونقل مؤسسات الدولة المركزية إليها.

وأشار إلى أن هذه التجربة تضاف إلى رصيد العالم من تجارب الانتقال إلى عواصم جديدة.

وأعرب عن تطلع بلاده لدعم مصر وحرصها على التعاون مع الدول الأفريقية، وخاصة مصر، مؤكدا أن التعاون بين البلدين سيكون مثالًا يحتذى به من قبل دول القارة الأخرى.

واستقبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أمارا كالون، وزير الإدارة العامة والشؤون السياسية ورئيس لجنة مراجعة النظراء بسيراليون والوفد المرافق له.

وقد بدأ الوفد زيارته للبلاد في 12 مايو وستستمر حتى 16 من نفس الشهر. ونظم الجهاز زيارة للوفد لمركز تقييم القدرات والمسابقات، حيث تعرف الوفد على الامتحانات التي يجريها الجهاز حاليًا لتقييم المتقدمين في مسابقة شغل وظائف بمصلحة الخبراء بوزارة العدل.

زيادة المنح الدراسية لأبناء سيراليون للالتحاق بالدراسة في الأزهر

قد قام الوفد بزيارة مكتبة الإسكندرية واطلع على الدور التنويري الهام الذي تقوم به المكتبة. كما زار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، حيث وجه دعوة رسمية له لزيارة بلاده، وأعرب عن استعداد الأزهر لزيادة المنح الدراسية لأبناء سيراليون وإنشاء مركز أزهري لتعليم اللغة العربية في سيراليون.

كما زار الوفد مجلس النواب والتقى برئيس لجنة الشؤون الأفريقية، ومن المقرر زيارة السفير حمدي لوزا والمركز الإسلامي والبرلمان وحديقة الشعب.

يذكر أن الوفد قد زار مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية السيد المسيح في زيارة سابقة للقاهرة.

من الجدير بالذكر أن الوفد قام في زيارة سابقة للقاهرة بزيارة مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية السيد المسيح بالعاصمة الإدارية.